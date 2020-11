“Lo más triste es no saber qué pasó”, lamenta familia LeBarón

LeBarón.— A unos cinco kilómetros de lo que fue su hogar, con canciones mexicanas como Amor eterno, de Juan Gabriel, coros religiosos y oradores reclamando justicia, fueron recordadas ayer las nueve víctimas de la masacre en Bavispe, Sonora.

Con el agravio e indignación de haberse enterado a través de medios de comunicación y de redes sociales sobre la detención de uno de los presuntos participantes del ataque, la familia LeBarón convocó a su comunidad a un servicio religioso para homenajear a sus víctimas, en especial a Rhonita, Nira, madre de Titus y Tiana, gemelos de ocho meses, y de Howard y Krystal, de 12 y 10 años, respectivamente.

Al iniciar el memorial, que se llevó a cabo en la comunidad LeBarón, en Chihuahua, Adrián LeBarón agradeció el respaldo de su familia y presentó videos con fotografías de su hija y nietos.

Con la voz entrecortada, William Adrián LeBarón, hermano de Nira, fue el primero en tomar el micrófono: “El día que le quitaron el derecho de vivir a mi hermana aprendí que ser inocente no te protege, que trasladarte de día no te protege, que ser madre con niños no te protege.

“Ese día, mi corazón estaba roto en pedazos porque perdí a mi hermana y a mis sobrinos, pero también ese día adquirí el propósito de amar con más conciencia a mis hermanos y hermanas, a mis sobrinos, a mis amigos. Ese día yo perdí a mi padre, el que llegaba a la mesa a platicar del negocio, construcción y deporte, que viajaba a la playa a gozar del sol (...), pero adquirí un padre que llega a la mesa a hablar de verdad, de justicia (...), y los viajes los cambió por viajes a la SEIDO a revisar la carpeta de investigación”.

Julián LeBarón, activista y primo de las víctimas, dijo que el asesinato de su familia le hizo perder el miedo: “Llevo esa experiencia conmigo al grado de que ya no le tengo miedo a nada.

“Si nos pueden quitar la vida con cualquier objeto, nadie nos puede quitar el derecho de decidir cómo vivir y debemos organizarnos para actuar, aunque nos cueste la vida, para que lo que pasó no se vuelva a repetir nunca más”.

Una ofensa



Sobre la detención de un presunto responsable de la masacre, justo en el aniversario de la misma, Adrián LeBarón, padre y abuelo de las víctimas, dijo a EL UNIVERSAL sentirse ofendido de haberse enterado por los medios y las redes sociales.

Dijo que para la familia sólo hay un detenido en relación con los asesinatos, pues no ha tenido información oficial.

La tarde de ayer, la Fiscalía General de la República informó en Twitter sobre la detención de Alfredo “L” por homicidio en la masacre de Bavispe.

“Para mí es un chisme, nada más falta que cada aniversario agarren a otro”, declaró.

Agregó que el balance para ellos es negativo: no hay justicia, ni reparación de daño. “Lo más triste es no saber qué pasó”.