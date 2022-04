Llena sargazo playas de Cancún previo a Semana Santa

A pocos días del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, una de las más importantes en México, las costas del estado de Quintana Roo, enfrentan el recale masivo de sargazo, que hasta este martes afectaba principalmente playas de la Riviera Maya, Mahahual, Xcalak, Tulum y algunas de la zona hotelera de Cancún.

En las costas se puede observar a los turistas disfrutando de las playas, a pesar de la gran cantidad de algas. Mientras, algunos trabajadores realizan labores para retirar el sargazo.



Foto: EFE

Sin embargo, en otras playas, como la de la Isla Cozumel, reportan que sus playas se encuentran libres de sargazo.



Así lucen hoy nuestras hermosas playas, libres de sargazo.

¡#Cozumel los espera!

This is what our beautiful beaches look like today, free of sargassum. #IslaCozumel awaits you!#CozumelSinSargazo #CaribeMexicano #AHC pic.twitter.com/e0zvFaz1ks

— Isla Cozumel (@CzmHotels) April 5, 2022