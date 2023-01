Liberan a tercer plagiado por Escenario Calentano

Chilpancingo.— La madrugada de este domingo fue liberado José Alberto Benítez Santos, luego ser acusado por una organización criminal de administrar una página de noticias en Facebook y estar privado de su libertad desde el pasado 25 de diciembre; el hombre explicó lo sucedido mediante un video que publicó en sus redes sociales.

“Me agarraron, me vendaron los ojos, no sé en qué lugar me tuvieron y el motivo por el que me agarraron fue que era integrante de la página de Escenario Calentano (…) se hicieron las investigaciones y resultó que no tenía que ver con esa página. Quiero aclarar que yo no soy reportero, no soy periodista”, dijo Benítez Santos.

Tras estar 28 días retenido, sus captores vinculados con La Familia Michoacana decidieron liberar a Benítez cerca de la curva Changata, región de Tierra Caliente. En el video compartido, el joven asegura que trabaja en la dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Arcelia.

En este mismo contexto, la noche del miércoles 11 de enero, en el cauce del río Cuirio en el municipio de Coyuca de Catalán, también fueron liberados Fernando Moreno Villegas, químico de profesión, quien trabaja en el área de Comunicación Social del municipio de Arcelia, así como el periodista Jesús Pintor Alegre, quien aseguró nunca haber laborado para Escenario Calentano.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Alan García Aguilar, quien ha sido identificado como el creador de la página de noticias en Facebook, y si las autoridades lo buscan.

Escenario Calentano es una página que confrontaba directamente a los principales políticos y criminales de la región de la Tierra Caliente de Guerrero.

De acuerdo con su página de Facebook, Escenario Calentano fue creada el 12 de octubre de 2018.