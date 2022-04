Las encuestas me dan como ganador del debate: Américo Villareal

Ciudad Victoria, Tam.- Con las encuestas que lo posicionan ganador del debate en la mano, llegó el doctor Américo Villarreal Anaya a su encuentro con la prensa este lunes en donde afirmó que representa el cambio, el futuro y la esperanza y que seguirá con su mensaje propositivo ante los tamaulipecos.

Américo Villarreal Anaya, candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Morena, PVEM-PT, agradeció el apoyo de los tamaulipecos que lo consideran el mejor de los participantes en este ejercicio democrático e insistió en que todas las encuestas lo señalan como ganador del debate y lo mantienen arriba en las preferencias electorales rumbo a la jornada del próximo 5 de junio.

“En todas, afortunadamente vamos en promedio general arriba de 20 puntos, tenemos algunos municipios de la frontera donde, inclusive, vamos arriba más de 30 puntos. En algunos del sur, la diferencia puede disminuir a 10 puntos, pero es consistente en todos los municipios hasta este momento, la preferencia y la perspectiva que “Juntos Hacemos Historia” es la mejor opción para el próximo gobierno”, dijo.

“Vamos a seguir trabajando y ser más propositivos y tener una visión de esperanza, de futuro, esa fuerza, y ese poder que nos da la gente y nos fortalece para salir adelante”, indicó.



"Ustedes saben que esa guerra sucia no tiene sustento"

Sobre los ataques que le hicieron en el debate, respondió:

“Ustedes me conocen, saben dónde estuve los últimos 30 años, en el Hospital General y en mi consultorio, nos conocemos. Ustedes saben que esa guerra sucia no tiene sustento y no han podido encontrar ninguna otra situación, hasta con documentos apócrifos, que es a lo que están acostumbrados; aquí se construyen expedientes en base a puras denuncias o de notas periodísticas de quien se presta, para crear carpetas y hostigar a la gente”, denunció.

El doctor Américo aseguró que sus adversarios no se han dado cuenta que el pueblo de Tamaulipas ya despertó y va a votar masivamente para respaldar lo que se está pronosticando en las encuestas.

“Ellos quieren ver cómo nos pueden restar puntos, el pueblo es inteligente ya despertó y no nos han podido bajar, pretenden estar a un punto y con un punto poder operar el día de la elección, pero no cuentan con que el pueblo va a salir a votar masivamente para respaldar lo que nos está diciendo en las encuestas, mi mejor encuesta es estar al frente de la gente, ver el entusiasmo, el cariño, la participación de la gente en busca de una esperanza”, indicó.

Asi mismo reiteró el compromiso que ha hecho con los empresarios tamaulipecos de ejercer un gobierno honesto y acabar con los “moches”.

“No se va a pedir “moches”, no hay “moches” en el próximo gobierno, ese es dinero que debe ser destinado al crecimiento de Tamaulipas”, insistió.

aosr/rdmd