La Maldita vecindad pide regresen medidas cautelares a saxofonista María Elena Ríos

La saxofonista mixteca, María Elena Ríos Ortiz, denunció que le fue retirado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a lo que la agrupación, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, pidieron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reincorporar las medidas cautelares que tenía la saxofonista.

"Hacemos un llamado al señor Alejandro Encinas, la compañera Elena Rios tiene riesgo en cualquier parte del país a donde se desplaza ya que su agresor por medio de otras personas la vigila a ella y su familia", escribió la agrupación musical en su cuenta de Twitte, a fin de garantizar la seguridad de la saxofonista atacada con ácido en 2019.

El pasado 29 de marzo, María Elena sostuvo una reunión donde personal de la Secretaría de Gobernación que forma parte del mecanismo le retiró al escolta que salvaguardaba su integridad.

Gracias hermanos de @MalditaVecindad por acompañarme en esta búsqueda de justicia.

Señor @A_Encinas_R sigo esperando me regrese las medidas de protección. Le recuerdo que #MiAgresorSigueLibre, los demás no tienen sentencia y tanto su familia como abogados me siguen amenazando. https://t.co/mM4jiEUr8e

— Elena Ríos(@_ElenaRios) April 11, 2022