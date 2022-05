“La libertad no se implora, se conquista”: Américo Villarreal

Ciudad Victoria.- En el Pueblo Mágico de Tula, aquí mismo en donde en 1617 inició la transformación que dio paso a la primera ciudad del estado de Tamaulipas, hoy ha comenzado también la cuenta regresiva para que el doctor Américo Villarreal Anaya logre el gran triunfo el próximo 5 de junio y como él mismo recordó esta tarde, "la libertad no se implora, se conquista y estamos cerca de lograr la proeza histórica de traer la Cuarta Transformación a Tamaulipas".

Y sí, a lo largo de la historia, esta ciudad ha escrito memorables pasajes y épicas batallas, hoy no podía ser la excepción; una concentración histórica de hombres y mujeres de todas las edades, una ola guinda imponente y arrasadora arropó al doctor Américo y le refrendó su confianza para encabezar la 4T en nuestra entidad.

“Les pido que salgamos masivamente a votar el 5 de junio, que no quede duda cual es la dirección que le queremos dar al Estado", expresó el candidato a la gubernatura por Morena, PVEM y PT en su primer cierre regional de campaña.

Ante ciudadanos de los municipios de Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave y tras recibir de manos de don Antonio Reyna Hernández la emblemática Cuera Tamaulipeca, así como el Bastón de Mando de la Comunidad Indígena de Nahola, el doctor Américo Villarreal dijo que ha llegado la gran oportunidad de lograr el cambio y la transformación; de dar paso a un Gobierno humanista, de respeto a los Derechos Humanos, pensando siempre en el bienestar y desarrollo social.



"No queremos la continuidad, ellos no traen nada, no traen propuesta, ni ideas o programas de innovación para solucionar los problemas, solo quieren la opresión, las mentiras y la difamación", expresó.

En su mensaje, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia” expuso una serie de propuestas para el bienestar de esta región impulsando el desarrollo pecuario, agrícola, la seguridad alimentaria, sin olvidar el turismo y la conclusión de la carretera Tula-Ocampo.

Asimismo, se comprometió a cuidar y optimizar el uso del agua y a garantizar mejor educación y servicios de salud.



"Queremos una sociedad sin miedo, para trabajar con tranquilidad y en paz", indicó.

En el evento, la doctora María de Villarreal dirigió un emotivo mensaje que arrancó los aplausos de los miles de asistentes a quienes llamó "los consentidos del Altiplano".

Estamos listos, este 5 de junio vamos a tomar las riendas de nuestro destino, los otros difaman, mienten, tratan de intimidar...no nos vamos a dejar. Los queremos mucho y no los vamos a dejar solos", dijo.

"Que no les tiemble la mano, lo vamos a lograr y vamos para adelante", expresó.

