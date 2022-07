Julio Menchaca y Omar Fayad presentan equipo de entrega-recepción en gobierno de Hidalgo

Pachuca.- Los gobernadores de Hidalgo entrante Julio Menchaca Salazar y el saliente Omar Fayad Meneses dieron a conocer el equipo de transición que estará encabezado por Guillermo Olivares y Santiago Nieto, y se advirtieron que quien haya tenido una traición o deslealtad a la confianza, deberá de afrontar las consecuencias.

El mandatario electo afirmó que no habrá impunidad y cualquier persona que infrinja la ley, ya sean exgobernadores o empleados, deberán de responder.

Indicó que no solo será con los funcionarios que salen sino también con los que entrarán, “van a tener leída la cartilla en mi gobierno no va haber una segunda oportunidad”. No se permitirá la corrupción ni por acción ni por omisión, acotó.

Para la entrega recepción de parte de la administración saliente se contará con mil funcionarios capacitados para este proceso, que se desarrollará en 55 anexos que contienen la información de normatividad financiera, archivos impresos y electrónicos, así como recursos humanos, materiales, financieros e informáticos en el acta se entregarán 33 mil archivos adjuntos.

El equipo de entrega-recepción por parte de Julio Menchaca está encabezado por Guillermo Olivares Reyna, quien coordinará los trabajos y Santiago Nieto fungirá como asesor externo, además de que estará encargado de la creación del Instituto Hidalguense para devolver al pueblo lo robado.



En el caso de la administración de Omar Fayad, al frente se encuentra el secretario de la Contraloría, César Mora, y el titular de la Secretaría de la Política Pública, José Luis Romo.

El mandatario Omar Fayad dijo que quien haya violado su confianza y la de los hidalguenses deberán de atender los señalamientos que haga el equipo de transición, además de que para él, tampoco va a mediar una patente de corzo.

Sin importar el nivel y sea quien sea tendrá que responder hasta que quede a satisfacción del gobernador Julio Menchaca y su equipo, indicó.



Sobre las condiciones en que queda el estado, Omar Fayad indicó que deja mejores indicadores que al recibirlo y entre los avances está el logro de más de 70 mil millones de pesos de inversión privada extranjera y local, además de ubicar al estado en el sector lugar en cuanto a seguridad.

Sobre las acciones que prevé en el nuevo gobierno se señalaron temas como el robo de combustible donde se trabajes de forma coordinada con el gobierno federal y municipios, hay toda la disposición y voluntad política para realizarlo, infraestructura carretera, así como seguridad pública.

También se dieron a conocer los nombres de quienes estarán en la entrega-recepción que suman 55 funcionarios entre ellos Natividad Castrejón al frente de la Secretaría de Educación, Tania Meza en Cultura que son de los personajes más cercanos al mandatario.

En la lista se encuentra Alejandro Velázquez Mendoza en la Secretaría de Gobierno; Salvador Cruz Nery en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría del Medio Ambiente estará Erika Ortigoza, y en Procuraduría de Justicia, Napoleón González.

