La madrugada de este martes fue localizado incendiándose y con restos humanos en su interior el segundo vehículo en el que se desplazaban los cinco jóvenes desaparecidos la noche del viernes pasado en Lagos de Moreno.

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que se encontró el auto tras recibir una llamada de emergencia que advertía sobre un vehículo incendiándose sobre la carretera que va de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz; dijo que aún no se puede confirmar a cuantos cuerpos corresponden los restos encontrados en el vehículo y si pertenecen a los jóvenes que continúan en calidad de desaparecidos.

Los jóvenes desaparecidos son Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández.

Sobre el caso, dos fragmentos, al parecer de un mismo video han sido filtrados en redes sociales. El primero, muestra a los jóvenes amordazados y golpeados, según lo dicho por el fiscal de Jalisco.

En un segundo momento, en el video se muestra el momento en que uno de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno fue obligado a golpear y asesinar a otro de sus amigos.

5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

En un video difundido en redes sociales, Méndez Ruiz dijo que la noche del lunes se citó a los padres de los jóvenes para informarles sobre los avances de las investigaciones y ahí se les mostró una fotografía y una grabación que circuló en redes sociales, en los que se ve a cinco hombres amordazados y golpeados, a los que después se les obligó a pelear entre sí hasta matarse.

La fiscal especial en desaparición de personas, Blanca Trujillo, informó que los padres señalaron que hay altas posibilidades de que sí sean ellos, por lo que tanto la fotografía como el video forman parte de la carpeta de investigación.

Videos sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y el trauma vicario

En medio de las filtraciones de los videos con alto contenido de violencia explícita hay voces que critican este fenómeno de difusión masiva a través de las redes sociales. Una de estas voces es la de Sergio Beltrán, investigador de la Organización No Gubernamental, Forensic Architecture.

Beltrán García pide a la sociedad no difundir el video, al parecer grabado por sicarios, en donde aparecen Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, pues contriubye a generar el "trauma vicario" entre la sociedad.

"El trauma vicario existe y es un problema de salud mental cada vez más común por la hipermediatizacion de la violencia. Cada vez más personas que viven o perpetran violencia directamente lo pueden registrar en imagen y sonido y compartirlo en redes sociales", dice el investigador.

Además, señala que el término de "trauma vicario" fue descrito por dos psicólogas en 1990, L. McCann y L. Pearlman. "Estaban investigando las reacciones de profesionales que trabajan con material gráfico y violento que eventualmente cambian comportamientos", apunta.

Caso de Lagos de Moreno, Jalisco: Recomendaciones ante el trauma vicario

Sergio Beltrán no es la única voz que pide no difundir estos contenidos, pero a sabiendas de que el video será compartido hace algunas recomendaciones para quienes trabajan o estudian con este tipo de fenómenos. Entre ellas se encuentra detenerse por un minuto antes de reproducirlo y pensar en si es o no necesario ver ese contenido, por ejemplo.

En caso de que sea necesario ver el video, el investigador sugiere no verlo solo, ni en pantalla completa y sin sonido para reducir el trauma de ver las imágenes. "Esas imágenes no solo revelan lo que está a cuadro: también colocan a quién las atestigua en la posición de quien las grabó. Esto facilita una identificación empática. Por respeto a las víctimas y a ti mismo: no hagas esa identificación con quienes perpetraron este horror", señala.

