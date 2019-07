Inseguridad en Guanajuato... ¿Igual que en Francia?

Nos dicen que al presidente municipal de Silao, Guanajuato, José Antonio Trejo Valdepeña (PAN), le hizo daño salir de México, o al menos eso expusieron sus detractores, luego de que tras viajar a Francia, señalara que la inseguridad que se vive en su terruño es de la misma magnitud que la que enfrentan algunas zonas de Europa. Don José Antonio, según nos cuentan, fue cuestionado al regreso de su gira sobre la percepción de inseguridad que se tiene en el municipio, así como el alza en la incidencia delictiva, pero en lugar de ofrecer soluciones o explicaciones se limitó a decir que “no es una condición particular de Silao”, puesto que ése es un problema que también se enfrenta en lugares desarrollados, como la metrópoli de Burdeos, en Europa. “En el país francés, y particularmente en los 28 municipios de la metrópoli, no viven una condición distinta a la que vivimos en México”, señaló. Al parecer, nos indican, alguien vive en un mundo paralelo y no se ha dado cuenta. Mon Dieu.

Nadar como “PES” en el agua

Nos platican que aunque el diputado local de Nuevo León, Juan Carlos Leal Segovia, mantiene su misma línea de criticar a la comunidad LGBTTTIQ+, por lo que ha sido llamado homofóbico, parece que sus comentarios ya no provocan el mismo escozor, luego de que el pasado 26 de junio decidió incorporarse a la bancada del PES, tras haber sido expulsado del grupo legislativo de Morena. La cuestión, nos mencionan, es que en su nueva bancada don Juan Carlos se siente como pez en el agua, al grado de que el Día Mundial de la Diversidad Sexual subió a sus redes sociales una imagen con la Bandera Nacional, que acompañó con el texto: “Yo sólo tengo una bandera en la que caben todos los mexicanos (...) #NoaLaDictaduraDeGénero”. Cada quien con su cada cual, dicen por ahí.

Cuarta Transformación se fractura en BCS

Desde Baja California Sur, nos cuentan que los legisladores morenistas tragaron amargo, tras una división en la bancada que, junto con los votos del PES, PRI y PAN, los llevó a perder la mayoría, pues no “retuvieron” el control de la mesa directiva para el próximo periodo. El enojo fue tal, nos mencionan, que Omar Castro Cota —secretario privado del superdelegado en la entidad, Víctor Castro Cosío— irrumpió el domingo en el Congreso local y acusó al diputado Héctor Ortega Pillado (Morena) de “traidor”, porque fue él quien hizo la propuesta de mesa directiva sin ningún morenista. El pleito, nos dicen, llegó al grado de que le aventó un billete de 20 pesos y se fue, para después excusarse diciendo que actuó como “ciudadano”. ¿La fuerza guinda logrará reponerse?

Una estrategia a jalones de oreja

Y quien también sacó la casta, nos comentan, fue Juan Carlos Estrada Vega, aspirante a la dirigencia del PAN en Sinaloa, debido a que en su búsqueda de adeptos comenzó a jalar de orejas, por considerar que la debacle de su partido en la entidad se debe a que lo convirtieron en una plataforma para alcanzar sólo posiciones plurinominales. Recientemente, nos dicen, don Juan Carlos señaló además que el blanquiazul no únicamente perdió presencia electoral, sino que se olvidó de sus militantes y recurrió a extrañas negociaciones, que generaron —por ejemplo— que actualmente sólo tengan dos diputados locales, cuando en la anterior Legislatura mantuvieron una bancada de siete. ¡Qué tal!