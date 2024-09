Cuernavaca.— Margarita González Saravia rendirá protesta como primera mujer gobernadora de Morelos en los primeros minutos del 1 de octubre. A partir de ese momento, dicen dos especialistas en seguridad pública y en derecho constitucional, enfrentará una inseguridad pública desbordada y una entidad que requiere un plan de desarrollo económico.

Ambos hablan de la relación que tendrá la gobernadora con sus pares de los Poderes Legislativo y Judicial, y los dos consideran que será necesario generar los consensos para la aprobación de sus iniciativas de ley y la homologación de la reforma judicial.

Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario de estudios en defensa de la seguridad e inteligencia de la UNAM, expone que una muestra de la inseguridad que envuelve a Morelos es el retiro de la empresa FEMSA de la zona sur del estado, por los niveles de violencia y de actividades criminales.

“En este caso estoy hablando de una empresa, cuando sabemos que municipios como Huitzilac son reconocidos como áreas de tala ilegal, secuestro, extorsión, entre otros”, añade.

El catedrático también considera que la próxima gobernadora debe poner atención en el tema de la protección del medio ambiente, dada las condiciones serias de deterioro que se viven en varias partes del estado.

Eso es producto también de la actividad criminal, subraya, pero significa asimismo descuidos tanto ciudadanos como de empresas, y como sabemos, el medio ambiente es uno de los recursos intangibles del estado de Morelos más importantes.

Por su parte, el constitucionalista y rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas, Cipriano Sotelo Salgado, agrega que la gobernadora asumirá las riendas de un estado complicado en materia de seguridad, en el que no se observan políticas públicas de prevención del delito.

Recuerda que en 1994 se utilizaban los medios de comunicación para dar mensajes a la gente y evitar ser víctimas del delito. Había números visibles para llamar a los cuerpos policiacos en caso de alguna emergencia.

“Hoy todo se ha perdido. Desafortunadamente la noticia cotidiana es que hay muchas víctimas de robos, extorsiones, levantones y el principal problema es el cobro de piso, y creo que es el gran reto de Margarita”, asevera.

Desarrollo económico, en desventaja

En el análisis del doctor en Derecho, Cipriano Sotelo, el factor que debe considerar la próxima gobernadora para incentivar la atracción de inversiones, es que 70% del territorio morelense son terrenos comunales y ejidales.

“Como inversionista necesito un lugar donde establecerme, pero si la mayoría del territorio es comunal o ejidal, no soy dueño de ese terreno que pudiera comprar. Entonces habría que crear condiciones a los inversionistas y constituir una mesa de promoción de la tenencia de la tierra, donde al inversionista se le explique que hay terrenos comunales y ejidales que sí pueden estar dentro del mercado, pero hay que llevar un procedimiento a través de una asamblea dura”, propone.

Una asamblea dura, explica, es comprar una tierra con el consenso y la aprobación de la asamblea de comuneros o ejidatarios, quienes deben autorizar la desincorporación de la tierra.

Javier Oliva opina que la desventaja del estado para atraer inversionistas es el alto nivel delictivo, por ejemplo en turismo, dice. “¿Cómo generas que el turismo sea atractivo si no hay condiciones de seguridad”.

En Cuernavaca, por ejemplo, cita, el turismo deja poca derrama económica porque la gente llega a encerrarse. No gasta en comida, en esparcimiento, digamos en general.

“No puede ir a pasear, a distraerse a estas caminatas que son muy bonitas, porque hay bandas de secuestradores. Entonces cómo va a haber turismo ecológico, en este caso específico, cuando los turistas corren el riesgo de ser agredidos”, cuestiona.

En su opinión, la seguridad pública tiene un papel fundamental para que se den las condiciones de una adecuada y fortalecida economía. Es fundamental.

Relación con los Poderes Legislativo y Judicial

En opinión del catedrático de la UNAM, Margarita González, surgida de Morena, no la tiene fácil con los diputados y magistrados del estado, pero “sí tiene capacidades, recursos y respaldos políticos para poder hacer un buen gobierno”, confía.

“A nivel del Estado sabemos que tienen la mayoría en el Congreso local y en ese sentido no me limitaría al Poder Legislativo, sino también a la relación, por ejemplo, con la alcaldía de Cuernavaca, la capital del estado.

“Me parece que en esa ecuación Poder Legislativo, Poder Judicial, pero también las representaciones municipales, serán un importante reto, aunque me parece que Margarita González tiene el talento político para trabajar incluso con alcaldes que no sean de su orientación partidista”, afirma Oliva Posada.

Sobre ese tema, el doctor en Derecho, Cipriano Sotelo, refiere que Morena tiene mayoría en el Congreso, pero hay diputados de otros partidos y todos deben ser convocados a trabajar en favor de Morelos.

“Eso es muy importante. Cuando hay cerrazón y no convocamos entonces lastimamos el ego y creen que no están recibiendo el trato que merecen y eso no es así.

“Si la gobernadora, como lo veo, puede tener un acercamiento con los diputados y éstos se abren con la gobernadora, pueden transitar muy bien, y si el Poder Judicial se suma le puede dar transparencia a los procesos”, dice el rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas.

En el Congreso de Morelos hay 10 diputados de Morena, dos del PT, uno del PVEM, uno de NA Morelos, cuatro del PAN, uno de MC, uno del PRI, mientras que de los 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia ocho pertenecen a un grupo y el resto a otro.

“Creo que la gobernadora está en tiempo de llamarlos a la concordia y la unidad y hacer una colaboración entre los tres poderes. Cada quien cada lo que le compete sin violar soberanías, pero sí de manera conjunta jalar la carreta”, afirma el jurista Cipriano Sotelo.

