Margarita González deja al último nombramientos “pesados”

La que “se guarda lo mejor para el último” en Morelos, nos platican, es la gobernadora electa Margarita González Saravia (Morena), pues será hasta la última semana del mes cuando anuncie los nombramientos “pesados” de su gabinete, como son los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública. Sin embargo, nos indican que es un “secreto a voces” que en Gobierno estará Juan Salgado Brito, un político cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Seguridad se maneja el nombre de Miguel Ángel Urrutia Lozano, jefe de Informática y Vinculación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque hay quienes especulan que el “ganón” será un perfil de formación castrense. ¡Hagan sus apuestas!

Centro deportivo, al garete

La que “resbaló” en plena inauguración de un centro deportivo municipal en Baja California Sur, donde la Sedatu invirtió 300 millones de pesos, nos comentan, es la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena), quien en su discurso anunció que no se abrirá hasta después, porque están revisando aún varios “detalles” pendientes. Doña Milena, nos dicen, adelantó que se cobrará cuota de mantenimiento a los equipos y ligas deportivas que usen las instalaciones, pero todavía no hay reglas de operación ni comité “ciudadano” que vigile recursos, lo cual sembró muchas dudas para su administración, porque en el municipio no hay expertos que sepan manejar centros deportivos de ese nivel y temen sea una obra de “relumbrón”, subutilizada y en opacidad. ¡Auch!

Gobernadora electa se hace tatuaje

La que se dio “un gustito” en familia antes de tomar su nueva encomienda en Guanajuato, nos comparten, fue la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN), quien se hizo un tatuaje en la pierna derecha en honor a su padre, Sergio García, fallecido en diciembre pasado, y el cual presumió en sus redes sociales con la leyenda de “¡Siempre juntos papá!”. Nos describen que la imagen es la silueta de don Sergio tocando una guitarra, la cual es inspirada en una vieja fotografía, y que varios aplaudieron su hazaña poco común en la clase política. ¡Qué cute!