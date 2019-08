Inicia renovación de transporte público en Jalisco

Puerto Vallarta.— Con una flota de 333 unidades no contaminantes inició la transformación del transporte público urbano de pasajeros en el estado de Jalisco.

Es un innovador modelo empresarial integral para prestar un servicio de calidad, con operadores capacitados, camiones equipados con aire acondicionado y GPS para monitoreo, sistema de prepago y transbordos gratuitos.

La primera entrega de unidades fue en Puerto Vallarta, al poniente del estado.

Por las avenidas y calles de este destino turístico del Pacífico mexicano circularán las unidades no contaminantes, porque emplean gas natural. Y para evitar la competencia entre los transportistas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que “se integró en una sola empresa, denominada UNIBUSPV, a todos los concesionarios”, lo que beneficia a los usuarios porque habrá mayor calidad, orden y eficiencia en el servicio.

El mandatario estatal dijo que su administración decidió impulsar este modelo, porque “el principio es uno solo: el transporte público que debe entenderse antes que como un negocio, como un servicio”. Por eso, “me siento orgulloso de encabezar un gobierno que está demostrando que cuando hay voluntad se hacen cambio de profundidad”.

A todos los presentes en la ceremonia del banderazo, el mandatario les aclaró: “La decisión que hemos tomado no es estar buscando hacer negocio con el tema del transporte, a diferencia de muchas historias. Un servidor no tiene concesiones, no tengo camiones, no tengo taxis ni tengo prestanombres”, subrayó.

Se recupera control. El gobernador Enrique Alfaro explicó que en Vallarta se recuperó el control y la rectoría del Estado en materia de transporte público urbano de pasajeros y se trabaja en el proceso para que Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, cuente con nuevo y moderno transporte público.

Para ello, se han establecido tres grandes líneas de acción: primero, el reordenamiento jurídico de las concesiones; segundo, el reordenamiento de rutas; tercero, el establecimiento del sistema de pago electrónico en todas las unidades, lo cual permite una política de transbordo eficaz, de subsidios dirigidos de manera efectiva.

“Tenemos un nuevo modelo de transporte público en Puerto Vallarta, es un ejemplo de hacia dónde vamos, de lo que se va a hacer, paso a paso, en Guadalajara”, manifestó al tiempo que con el inicio de la transformación del servicio en este destino de playa, se envía un mensaje del compromiso social y ambiental que tiene su gobierno para con la sociedad jalisciense y del país.

En su momento, Diego Monraz Villaseñor, secretario del Transporte del gobierno estatal, expuso que con la reordenación de las rutas, los habitantes del puerto, así como los paseantes y turistas podrán caminar con mayor tranquilidad por las calles del Centro Histórico, en virtud de que ya no “van a circular el 100% de los camiones con ocurría anteriormente, sino solamente 50 unidades al día”.

A su vez, el presidente de la UNIBUSPV, Luis Alberto Romero Chávez, afirmó que son la única empresa, a nivel nacional, que opera bajo las condiciones de orden, eficiencia y adaptación tecnológica, porque “para nosotros el transporte público, antes de ser negocio debe ser un servicio. El transporte público de Vallarta, en este año, será el modelo a nivel nacional”.