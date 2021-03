La sierra de Arteaga sigue ardiendo sin control, ayer el aire arreció a 70 kilómetros por hora, mientras otros tres incendios, para sumar cuatro, iniciaron en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga de la zona sureste de Coahuila.



La furia de la naturaleza parece implacable, el fuego afecta las dos zonas boscosas de la región en “La Pinalosa” de Arteaga y la Sierra de Zapalinamé en la capital del estado.



Dos de los (conatos de) incendios fueron controlados, en “Palo Blanco” de Ramos Arizpe, donde por un descuido se quemaron ocho hectáreas de matorrales, y otro a un costado de la carretera Federal 57, por la entrada al ejido “Los Lirios”.





Brigadistas continúan, con grandes esfuerzos, los trabajos para extinguirlos.

Mientras que los otros dos, los más aparatosos, siguen activos. En las faldas de la Sierra de Zapalinamé en Saltillo 260 combatientes –180 brigadistas y 80 de apoyo—se afanan en tratar de frenar el avance de otro incendio.



Cuentan con apoyo de dos helicópteros.



La conflagración, que tiene alarmados a vecinos de varias colonias, se registra entre Loma Linda y Mirasierra y se originó el lunes por la tarde, según testigos, por un corto circuito en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde hicieron reparaciones trabajadores de la paraestatal.



Manolo Jiménez Salinas, alcalde de la capital del estado y la titular del Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, llegaron a las 5:30 horas a organizar las cuadrillas que ascendieron a la montaña minutos después de las 07:00 horas y confiaron en que se podría atacar por tierra y aire.



Aún no han dado cifras, extraoficialmente estiman más de 200 hectáreas afectadas de vegetación diversa.

En medio del apuro por atacar el fuego, un bombero, José Calvillo, fue atropellado por una unidad.



Alberto Neira, director de Protección Civil y Bomberos del Municipio, aseguró a “EL UNIVERSAL” que afortunadamente la lesión no fue de gravedad y el elemento, quien recibió atención médica de urgencia se está recuperando.



“LA PINALOSA”



Mientras tanto en “La Pinalosa” el fuego avanza rápidamente hacia el poniente debido a que las ráfagas de viento que eran de 20 a 40 kilómetros por hora, ayer aumentaron a 70 kilómetros y hoy son variables, de menor intensidad.



Cuatro helicópteros, tres del Gobierno de Coahuila y uno de la Guardia Nacional(GN) realizaron 44 descargas de agua y 450 brigadistas participaron en el combate.



Se cumple una semana de que empezó la conflagración



Las cifras no han variado, desde el domingo, el control se mantiene en el 40 %, con el 15 % de liquidación y la superficie siniestrada aumentó a 2 mil 500 hectáreas.



“Esta mañana mejoró la visibilidad y las condiciones climatológicas y de continuar así se podrá hacer una evaluación más precisa del área siniestrada”, dijo la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, titular de la SMA.



Las autoridades insisten en exhortar a la gente a que no se acerque al área porque no los dejarán pasar y es tan peligroso que ayer fueron evacuados algunos brigadistas de puntos de riesgo.



Continúa el operativo de seguridad y agentes de la policía estatal y municipal de Arteaga, están a cargo de los filtros de inspección, e impiden el paso a personas ajenas a la zona.



OBISPO HILARIO



Aparte, el nuevo Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, avisó que esta tarde visitará el ejido “Los Lirios”.



El jerarca de la iglesia Católica oficiaría una misa, para rogar a Dios que caiga un aguacero y apague las enormes hogueras que son una amenaza para la vida de los lugareños.



También dará ayuda espiritual a las familias campesinas que están desesperadas y agobiadas y necesitan palabras de aliento a fin de enfrentar esta emergencia.

