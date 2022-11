"Impecable" el trabajo de peritos en caso de Ariadna Fernanda, defiende fiscal de Morelos

En su comparecencia ante el pleno del Congreso de Morelos, el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara lamentó que el caso Ariadna Fernanda se haya politizado y acusó al gobierno de la Ciudad de México de haber cuestionado el resultado de la necropsia practicada a la víctima, sin conocer su contenido.

Frente a los legisladores y con una tribuna atiborrada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), el fiscal defendió el trabajo pericial practicado al cuerpo de Ariadna y sostuvo que la labor de los peritos fue “implacable”.

Asimismo afirmó que es imposible modificar el sentido de una necropsia porque todo esta soportado científicamente.

En su opinión, dijo, ninguno de los tres servidores públicos deberían comparecer ante el pleno legislativo por la carga de trabajo que tienen, pero se dijo dispuesto a comparecer las veces que así lo considere el Congreso de Morelos, a quien prometió que entregaría la carpeta de investigación.

El Poder Legislativo llamó a Carmona Gándara, al comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz y el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, para que respondan a los últimos hechos violentos en el estado, principalmente, el caso Ariadna.

En su turno Sotelo Salgado afirmó a los diputados que como ente gubernamental no tiene información sobre el caso Ariadna, “así que desconozco porque me llamaron en un tema en el que no tiene participación la Secretaría de Gobierno”, sostuvo.



bmc