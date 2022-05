Hombre es acusado de quemar a manada de gatitos porque "se comían los cables de su vehículo" en Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor.- Manuel “N”, vecino de la colonia Jardínes de Palmira, en Cuernavaca, es señalado de haber prendido fuego a una manada de 10 gatos que vivían en el conjunto habitacional del mismo nombre, porque “se comían los cables de su vehículo”.

La agresión contra los mininos ocurrió en agosto de 2021 al interior de la unidad habitacional y de acuerdo con uno de los testigos, el presunto agresor es un hombre de 70 años de edad que en ocasiones anteriores manifestó su intención de hacer daño a los felinos.

“Decía que no les diéramos de comer porque eso no estaba bien y él los iba a matar y finalmente lo cumplió. Una vez pasé por ahí y les puse un poco de comida, él me preguntó por qué les daba de comer si eran una plaga y él iba a acabar”, dijo Leticia Galindo, vecina de la unidad habitacional.



Tras los hechos, una de las vecinas presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la cual quedó asentada bajo el número de investigación SC01/10025/2021. Sin embargo, de acuerdo con las animalistas, a la fecha no se ha celebrado una sola audiencia porque el imputado no se ha presentado a los juzgados.

Piden cárcel para agresor de gatitos

Este día, Vanessa Perbellini Soberanes, vocera de la Coalición por la defensa animal Morelos hizo un llamado a la FGE para que presione al personal a su cargo y el presunto responsable del asesinato pague con cárcel. En rueda de prensa exhibieron fotografías de restos de gatos incinerados.

Vanessa denunció que la Fiscalía no ha hecho su trabajo y sabe que las autoridades están brindado ayuda al presunto agresor para que participe en una junta de conciliación y acepte un acuerdo reparatorio de 5 mil pesos.

Perbellini afirmó que continuarán con la protesta y la exigencia a la FGE para que el presunto responsable sea sancionado de manera ejemplar y así se siente un precedente que inhiba los ataques contra los animales, porque diariamente reciben por lo menos dos casos de maltrato animal en la entidad.

Por su parte la FGE informó que las versiones que se han hecho públicas no cuentan con la actualización correspondiente, toda vez que el Ministerio Público ha realizado las acciones correspondientes, y al momento se cuenta con la carpeta de investigación judicializada y en espera de la audiencia correspondiente programada para el mes de junio, en donde ante un juez de control se realizará el proceso por delitos cometidos por actos de crueldad animal.

Una comisión de funcionarios de la FGE expuso a quienes integran los grupos de protección animal, que el trabajo desarrollado por el Ministerio Público se encuentra concluido, por lo que se espera la intervención de la autoridad judicial quien finalmente es la única que establece las sanciones que correspondan en cada delito cometido en la entidad. En la reunión participaron los grupos Justicia para Negrita, Cuatro Patitas, Conciencia Animal y Seres Sintientes.



