Hombre amenaza con arrojarse de una torre de la CFE en Yucatán

Un hombre en evidente estado de ebriedad y posiblemente bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, escaló hasta una de las altas torres de la energía eléctrica y amenazó con lanzarse desde ese sitio que está ubicado en el interior del Acuaparque, en la colonia San Antonio Kaua, al oriente de la ciudad de Mérida.

Se desconocía la edad y la identidad de la persona, solo se apreció a lo lejos a un hombre con pantalón de mezclilla y sin camisa, lanzando consignas confusas y gritos incluso.

Al lugar arribaron policías estatales, paramédicos y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intentaron dialogar con el sujeto.

Después de cerca de una hora, el sujeto hizo peligrosos malabares y comenzó a gritar:

“Nadie ha perdido un ser querido en menos de 2 meses, ¿verdad? Yo sí y no saben cómo duele. Cuando mueran nada se van a llevar, el dinero no es todo en esta vida, si muero a nadie le va a importar, nadie me quiere”, decía desde lo alto de la torre.

Tiempo después, comentó: “Ya estoy cansado, ya voy a bajar, para que los de ahí abajo (policías) me trompeen (sic) y luego me vaya a dormir a mi rancho”.

Finalmente, el individuo bajó de la torre por voluntad propia y no fue detenido, pero sí quedó constancia de que estaba en evidente estado de ebriedad.

Hace unos meses una señora hizo lo mismo y trepó hasta una de esas torres de energía eléctrica en Ciudad Caucel, pero lamentablemente ella después de varias horas cayó y falleció.

