“Hay buenos perfiles en Acción Nacional”: Diego Sinhue sobre aspirantes a la gubernatura de Guanajuato

Irapuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió a los aspirantes a la gubernatura del estado para las elecciones de 2024, que ocupan cargos públicos, que no se distraigan en campañas porque todavía no empiezan, y de paso afirmó que esta entidad seguirá siendo azul.

Todas las personas nombradas (que aspiran a la candidatura del PAN), dijo, están haciendo bien su trabajo. “Hay buenos perfiles en Acción Nacional”.

Entre esos perfiles están su secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, a quien dijo “yo veo que trabaja duro, la veo esforzando”, al igual que el secretario de Desarrollo Social del estado, Jesús Oviedo, las alcaldesas de León, Alejandra Gutiérrez y de Irapuato, Lorena Alfaro, así como el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro.

En una gira de obras por esta ciudad, el mandatario señaló que aún falta tiempo para el proceso electoral, por lo que requirió a los interesados se concentren en su responsabilidad y que se pongan a trabajar en el cargo que tienen, porque es lo único que les va a garantizar un buen puesto en el futuro.

“Que no se distraigan con las campañas porque todavía no empiezan, que le rindan cuentas a la ciudadanía, y que tengan algo que a mí siempre me enseñaron desde niño: tener vergüenza y desquitar el sueldo; que primero está el sueldo que nos paga la gente, que son nuestros jefes, y que, si de nuestro trabajo se desprende una buena gestión y que, si la gente nos ve a para otros cargos, pues adelante”.

Rechazó que la dirigencia del PAN haya hecho el destape de Libia Denise este lunes en la sede del partido en León, porque ella acudió a la institución como lo han hecho otros.

Dijo que en su momento el presidente del partido, Eduardo Mares, hará lo conducente para que sea un proceso democrático y transparente, justo y sobre todo que el Acción Nacional lleve los mejores perfiles el siguiente año, cuando no solo habrá elecciones para la gubernatura, sino para las 46 alcaldías, diputados locales, federales y dos senadores.

“Yo creo que el cielo sigue siendo azul”, dijo el Rodríguez Vallejo a pregunta expresa sobre si el siguiente año pinta para que Guanajuato siga siendo azul.

En la junta informativa del PAN, la secretaria de Gobierno afirmó que su partido continuará gobernando Guanajuato. “No porque vivamos hoy bajo un gobierno populista, es que nuestra suerte ya está echada”.

“Les puede pesar a muchos, pero Guanajuato seguirá siendo el corazón del panismo que late hoy con más fuerza que nunca”, expresó.

Dijo que México enfrenta un virus, que no es el Covid sino el gobierno populista que es un gran riesgo, “cuando hablamos de lo que está pasando en nuestro país, hablamos de liderazgos que aseguran tener siempre la razón, hay un desprecio por las instituciones establecidas porque desprecian todo aquello que limite su poder, pretenden ejercer un poder absoluto, eso no es democracia”.

Los liderazgos populistas desprecian la libertad de expresión, hay un mal manejo de la economía y un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, se han generado muchos daños, dijo.

Dijo que muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tiene, en la inflación como lo estamos viendo hoy, y eso es muy doloroso porque pueden pasar generaciones, sin recuperarnos de esas crisis económicas.



