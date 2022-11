Guanajuato dice no; rechaza permanencia de la Guardia Nacional en las calles hasta 2028

Guanajuato.- El Congreso del Estado de Guanajuato votó en contra de la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de Seguridad Pública hasta 2028, entre reproches de militantes morenistas que se apostaron en el recinto legislativo.

La propuesta de reforma constitucional para extender la vigencia de la GN en las calles fue rechazada por 22 legisladores, la mayoría del PAN, uno del PRI y otro del MC; en contra de 13 de sus homólogos de Morena, Partido Verde Ecologista y de tres priistas.

Los seguidores de Movimiento de Regeneración Nacional interrumpieron a gritos la sesión de este jueves, por lo que el presidente del Congreso, Martín López Camacho, decretó un receso mientras los diputados panistas salían del recinto.

A la vez, los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional desplegaron mantas de apoyo a la permanencia de la GN en tareas de seguridad pública, porque las policías estatales y locales no tienen la fuerza para enfrentar a la delincuencia en la entidad.

Los militantes del partido guinda exhibieron lonas en las que exigían la renuncia del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y respaldaban la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. “No más muertos, Guardia Nacional”, “GN sí es pueblo”.



Panistas indolentes, Guanajuato primer lugar en homicidios y masacres, expresaron.

Tras reanudarse la sesión, el diputado panista Rolando Fortino Alcántar Rojas indicó que la permanencia de la Guardia Nacional no es la solución a los problemas de seguridad, debido a que desde su creación las cifras de violencia a nivel federal sólo se han incrementado.

No se conocen los verdaderos motivos por los cuales se pretende aumentar el tiempo de las fuerzas armadas en las calles, aunado a que a nivel federal no se quiere admitir que no han funcionado las estrategias de seguridad, dijo.

Aumentar la vigencia de esa fuerza en espacios públicos se traduce en militarizar el país, acotó.

Ernesto Prieto Gallardo, de Morena, desaprobó la posición mayoritaria de los panistas en el Congreso, mientras sus alcaldes en Guanajuato piden el apoyo de la GN como ocurre en Irapuato, y consideró que con los índices de violencia que tiene esta entidad es irresponsable pedir que regresen a sus cuarteles.



La diputada de Morena, Leticia González Sánchez, destacó que Guanajuato necesita de la Guardia Nacional, porque “aquí todos tenemos miedo”, las familias y los turistas, por la violencia y sus índices de homicidios. Dijo que la estrategia de Seguridad ha fallado en esta entidad, que de enero a septiembre registró 2 mil 424 asesinatos, 300 de ellos en mujeres y 118 de menores.

Su homóloga de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, expresó su desacuerdo con extender la vigencia de la Guardia, y a favor del fortalecimiento de las policías locales y de los programas de prevención.

La priista Yulma Rocha argumentó que el Ejército tiene años en las calles de Guanajuato, que tiene un alto índice de homicidios, por lo que el fenómeno de la delincuencia tiene otra forma. Dijo que la no aprobación de la iniciativa no implica que el Ejército será retirado de Guanajuato porque sería como darse un balazo en un píe. Pero sí sería el momento de trabajar en un plan de retiro.

El legislador Alejandro Arias Ávila señaló que devolver a los cuarteles a las fuerzas armadas sin consolidar la seguridad en los estados sería equivalente a quitar los cimientos sin que hayan sido consolidados. Además urgió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, deje de polarizar la seguridad pública.

El diputado del PPVE, Gerardo Fernández González, señaló que la estrategia de seguridad en la entidad no ha funcionado correctamente, por tal motivo es de gran relevancia la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas a fin de que patrullen las calles. “Las corporaciones de seguridad estatales y municipales se han visto rebasadas”, agregó.

