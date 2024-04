Cuernavaca, Mor.- El exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu (2012-2018) suspendió la presentación de su libro “Contra la Regresión Autoritaria”, porque el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde se llevaría a cabo el evento, fue rodado de dos unidades de la Policía Morelos, el Rinoceronte de la Comisión Estatal de Seguridad y un vehículo del agentes de investigación criminal.

Presuntamente la presencia de la Policía Morelos y de elementos de la Fiscalía Anticorrupción tenía el objetivo de detener al exgobernador del PRD, pero otra versión era que pretendían notificarlo sobre algún juicio que se libra en su contra en Morelos.

Tras la cancelación del evento, Graco Ramírez emitió un mensaje en video y afirmó que la presencia de la Policía Morelos y “agentes judiciales” tenían el objetivo de generar un acto de provocación contra su persona.

De su lado, expuso, no tiene temor a nada legal porque no pesa ningún proceso en su contra que tenga relevancia e importancia.

En su mensaje aseguró que un grupo de choque, encabezado por Ulises Bravo, hermano del gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco, preparaba una acción por el temor a la presentación de su libro en Cuernavaca.

Ulises Bravo respondió a la acusación del exgobernador y negó los dichos sobre la supuesta acción para sabotear la presentación del libro. “Si el lugar estaba vacío y decidió no presentarlo, probablemente se deba a que la gente no lo recuerda con cariño y decidieron no ir a saludarlo”, escribió el hermano del gobernador en un mensaje que divulgó en sus redes sociales.

En esas circunstancias, Graco Ramírez consultó con la presentadora y los comentaristas del libro, como la periodista Lourdes Mendoza, el escritor Enrique Serna, el historiador Carlos Lavin y Fernando Belaunzuarán, y decidieron suspender la presentación.

“Preferimos no darles argumentos a las personas que pretendían desvirtuar la presentación del libro, lo que nos habla de lo que dice el texto, la regresión autoritaria es un proceso real, están cerrando espacios democráticos, están impidiendo la libertad de expresión, están actuando como actuaron los grupos de choque que han provocado la muerte de actores políticos en nuestro estado”, dijo Graco Ramírez.

