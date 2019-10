Gobierno de Nuevo León publica convocatoria para adquirir 26 vagones para el Metro

Monterrey.- El Gobierno de Nuevo León publicó este jueves la convocatoria para la licitación pública internacional, a fin de adquirir 26 vagones nuevos para su operación en el sistema colectivo de transporte Metro.

La Convocatoria No. 5 para la Licitación Pública Internacional Abierta del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey apareció en el Periódico Oficial del Estado y en un medio de comunicación local, de acuerdo a lo establecido en la Ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Nuevo León.

La administración que encabeza el gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que las nuevas condiciones que el Gobierno del Estado pudo negociar con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), la empresa Metrorrey, administradora del metro de la ciudad, está en posibilidad de adquirir vehículos de manera directa, lo que permite obtener mejores condiciones de precio y tiempos de entrega.

“Esta licitación no invalida el fallo otorgado el 30 de julio de 2014 durante el proceso de licitación pública No. STCM-001-2014-C3, para la cual aún no se ha otorgado la respectiva concesión”, explicó el gobierno estatal.

La licitación No. STCM-001-2014-C3 se refiere a la formalización de una concesión para la disponibilidad de infraestructura especializada y su equipamiento consistente en vehículos y servicios conexos para la Línea 3 del Metro.

Las especificaciones de los trenes que se pretenden adquirir con esta nueva licitación, son las mismas que se han entregado a los participantes en las tres licitaciones anteriores, “ya que el material rodante debe ser intercambiable con el actual y poder utilizarse en cualquiera de las líneas, y además esto permite a los participantes reducir los tiempos de preparación de las propuestas”, expuso el gobierno estatal.

Agregó que la convocatoria fue enviada a los fabricantes de estos vehículos en todo el mundo y se complementará con las publicaciones que marca la ley.

Al mismo tiempo, con esta convocatoria se está llevando a cabo la licitación para el financiamiento de esta operación. El proceso competitivo de adquisición de financiamiento fue publicado el pasado 25 de septiembre, concluyó el gobierno de Nuevo León.

afcl