Gobernadora electa de Morelos presentará a su próximo gabinete; "guiarán su trabajo bajo estricto código de ética y valores", asegura Margarita González Saravia dijo que sus colaboradores actuarán bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México

Margarita González Saravia, Gobernadora electa en Morelos expuso que "los integrantes del gabinete guiarán su trabajo bajo un estricto código de ética y valores apegados a la defensa del bienestar de las y los morelenses”. Foto: Especial