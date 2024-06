Cuernavaca.— Margarita González Saravia asegura que su agenda está atiborrada de temas urgentes para Morelos, y los encabeza la seguridad.

“Viene un nuevo tiempo para Morelos, donde pondremos en primer lugar el interés del pueblo y las condiciones de seguridad, que es lo que más le preocupa a la población”.

Quien será la primera mujer en gobernar Morelos habla de suprimir la Comisión Estatal de Seguridad para crear la Secretaría de Seguridad Pública con atribuciones de investigación, operación y de realizar exámenes de control y confianza.

“Vamos a hacer una coordinación política en donde debe haber morelenses, pero también es posible que tengamos gente con experiencia que el mismo gobierno federal les atribuye a estas funciones en los estados para coadyuvar y tener esta vinculación nacional”, expone.

Como eventual gobernadora para el sexenio 2024-2030, la morenista promete una reestructuración integral en el tema de procuración y administración de la justicia y, sobre todo, mayor coordinación con la Fiscalía General del Estado.

¿Conserva su palabra de cambiar al fiscal Uriel Carmona?

—Sí, porque es un desgaste muy grande de la fiscalía y yo creo que tenemos que hacer una renovación, una mayor sinergia entre la Secretaría de Seguridad Pública y la fiscalía, y también incorporar una relación más fluida y sana con los magistrados, jueces, ministerios públicos; fortalecer a los ministerios públicos para que podamos tener un sistema de justicia más adecuado.

¿Le parece que con un nuevo fiscal cambiarían las cosas?

—Yo creo que sí, definitivamente. la ley debe cambiar para que no te dejen un fiscal a modo después de un determinado número de años, sino que tiene que ir en el mismo periodo del gobernador, seis años, y el gobernador tiene el derecho de proponer también el tipo de fiscalía que se requiere para poder trabajar de una manera coordinada.

En Morelos, se le subraya, la delincuencia no ha tenido freno desde el gobierno de Jorge Carrillo Olea, en 1994; sin embargo, González Saravia afirma que pondrá todo su empeño y voluntad política para lograrlo.

“Se requiere de una estrategia, un lineamiento hacia la política de seguridad federal, una coordinación permanente y, sobre todo, que podamos tener instancias o instituciones con capacidad de actuar de una manera honrada”.

¿Cómo podría enviar un mensaje a la delincuencia para ponerle un alto?

—Yo no me voy a dirigir a la delincuencia, a quienes me voy a dirigir es a los mandos de gobierno para decirles que vamos a entrar en una etapa de mucho mayor atención al tema de la seguridad. Yo voy a encabezar las mesas de Seguridad Pública todos los días, también voy a fortalecer el tema de reclutamiento de policías; necesitamos aumentar un 70% de elementos policiacos.

Sobre transparencia

Margarita González Saravia está proyectada para convertirse en la primera mujer en gobernar Morelos, y hoy esta decisión, dice, permitirá que su liderazgo marque la historia con una administración que tendrá el apoyo de la primera presidenta Claudia Sheinbaum.

“Este camino es posible gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador sentó las bases de la transformación. Honraré el compromiso de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar a mi pueblo”.

¿Cómo es que va a garantizar la fiscalización real dentro de su administración?

—Primero, voy a tener una mañanera cada semana para exponer todos los casos. Cómo vamos avanzando en seguridad, salud, economía, etcétera. Segundo, vamos a tener un gobierno digital, así que todos los trámites van a ser más accesibles y a consulta de la gente.

Vamos a crear un consejo ciudadano para revisar las licitaciones porque deben de ser públicas, saber cómo se están realizando, qué empresas las están llevando a cabo y los costos reales de las licitaciones.

También habrá consejos ciudadanos en la Secretaría de Salud, con la participación del Instituto de Salud Pública, los sindicatos de salud, el ISSSTE y el IMSS.

Mi objetivo es informar sobre el manejo del presupuesto, que eso significa traer más inversiones, recursos de fuera que permitirán generar mayores condiciones de desarrollo. Además, me someteré a la consulta de revocación de mandato a los tres años de gobierno para que la gente valore el curso de la administración.

Sobre política

González Saravia reconoce que es necesario recomponer la relación con las distintas fuerzas políticas y, de inicio, tiende la mano a sus dos contrincantes políticas.

¿Es en serio esta propuesta?

—Sí. Yo creo que eso va a ser mucho más factible si logramos los consensos, la unidad en torno a proyectos de trabajo, y tiendo la mano a los partidos de oposición para que podamos trabajar juntos.

¿Hasta qué grado es que tiende esa mano?

—Hasta el grado que nos coloque a todos en una situación de trabajo en favor de la gente.

Va a requerir de mucha unidad para enfrentar los temas que son complicados...

—Sí, tenemos que crear las nuevas condiciones. Yo digo que un nuevo tiempo para Morelos en donde podamos primero colocar el tema de la unidad con un punto central, porque ha estado muy dividida la sociedad, y los poderes por muchos años, y eso ha deteriorado el desarrollo del crecimiento del estado de Morelos.

Sobre principios obradoristas

La exdirectora de la Loteria Nacional promete un gobierno de puertas abiertas con un ejercicio de administración al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ese es el estilo en el que yo me siento muy identificada, que tiene mucho que ver con desarrollo de infraestructura, programas sociales, alta disciplina en el manejo del gasto público y tiene muy claro las metas a seguir y cómo organiza el gabinete en torno a los proyectos prioritarios”.

¿Es una garantía que una administración pública que es dirigida por una mujer se vuelve más sensible?

—Sí, porque tenemos una visión, digo, depende de la mujer también, o sea, hay mujeres que piensan más como hombres, pero es un reto también para nosotras como feministas poder generar políticas públicas más ligadas a este al propio ser femenino de un gobierno.

Yo no creo que un hombre pueda ser tan sensible para ver los problemas de las mujeres como una mujer en términos de violencia, de violencia familiar, de maltrato, de falta de oportunidades, de la sensibilidad que tenemos para el cuidado de la familia.

¿Primero los pobres?

—Vamos a ser un gobierno honrado, un gobierno que va a cuidar mucho el presupuesto, en favor de los proyectos que impacten hacia la gente que más lo necesita.

Esto significa que estamos viendo por la gente que más lo necesita, por los pobres.

Yo creo que hay muchos empresarios que también están entendiendo el significado de este planteamiento. Yo quiero hacer un programa, una especie de fondo social, donde los empresarios nos ayuden con programas sociales.

Sobre recomposición política

Frente a la derrota de varios candidatos a presidentes municipales postulados por Morena, la eventual gobernadora afirma que buscará la colaboración de todos, sin importar colores partidistas.

“Nosotros vamos a buscar la coordinación con todos los municipios, independientemente del origen partidario. Creo que sí, hubo [división] de alguna manera.

“Los problemas internos del propio partido dieron pie a las divisiones y creo que eso afectó mucho en términos de las posibilidades de tener mayor número de municipios; sin embargo, nuestra labor debe ser el trabajar de manera coordinada con todos los municipios”.

¿Se declararía municipalista?

—Sí, totalmente. No concibo un gobierno estatal sin una coordinación con los municipios.

Sobre el campo

En un estado donde, de acuerdo con datos oficiales, el campo significa 70% del territorio, Margarita González Saravia promete apuntalar esta actividad para ayudar a las más de 80 mil familias que viven del agro.

“Es una economía que tenemos que fortalecer y generar mayor valor agregado para que pueda ir hacia la agroindustria y la tecnificación. Por ejemplo, el cultivo más grande que tenemos, que es la caña, tenemos que ayudarles a mejorar los suelos, las técnicas de cultivo, de cosecha y así tener mayor rendimiento por hectárea en la producción de azúcar”.

Hay otros productos importantes, catalogados a nivel nacional como grandes productos, como las plantas de ornato, el nopal, el aguacate y la miel, que llegó a ser uno de los productos más importantes en Morelos. Morelos cuenta con 300 agroindustrias importantes y hasta una fábrica de ron, por lo que se tiene diversidad en el campo.

Según resultados preliminares, Morena tendría nueve diputados locales y otras dos en alianzas, ¿ese escenario resulta promisorio para usted?

—Sí, nueve entre la alianza y Morena, eso nos va a ayudar mucho, pero necesitamos alcanzar más número de diputados y diputadas, convencerlos de la validez de nuestro programa de transformación legislativa, en donde vienen una serie de propuestas a modificar en las leyes.

Yo voy a hacer una gobernadora completamente abierta al diálogo, al constante diálogo para ir sacando los asuntos adelante.

Margarita González Saravia promete acudir al Congreso del estado cuando sea necesario y abrir las puertas del poder Ejecutivo a los nuevos diputados.

“Entiendo que ahorita el palacio está cerrado, pero nosotros lo vamos a abrir, va a haber actividades culturales dentro, exposiciones, eventos, presentaciones de libros, para que el pueblo se apropie también de Palacio de Gobierno. Yo voy a despachar desde ahí”.