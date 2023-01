Gobernador de Jalisco niega intromisión y represión en protesta de estudiantes de la UdeG

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que su administración se entrometa en los otros poderes del estado y reprima la protesta, como lo han denunciado autoridades y estudiantes de la UdeG tras la decisión de un juez de imponer prisión preventiva oficiosa a tres estudiantes universitarios que protestaron para exigir la recuperación de un predio público.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario exhortó al Poder Judicial para que reconsidere la medida cautelar impuesta a los tres jóvenes y puedan seguir su proceso en libertad.

“Con absoluto respeto al poder judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad, sin que esto signifique exonerar a nadie. Sobre las razones que hay detrás de toda esta campaña de mentiras y ataques contra los poderes públicos no hablaré en esta ocasión. Todo en su debido momento. Por lo pronto, lo importante es encontrar el camino para que los jóvenes puedan enfrentar a la justicia en libertad”, indicó.

También lee Alejandro Encinas pide juicio justo para estudiantes de la UdeG que habían defendido un predio

Insistió en que son falsas las acusaciones en su contra respecto a que él gira instrucciones para presionar el futuro legal de los estudiantes y garantizó el respeto absoluto a la división de poderes y a las determinaciones que consideren en este caso.

“Por estas dos razones, hasta el día de hoy yo no he opinado ni expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El gobernador del estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es absolutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho de frente y hablando con la verdad, explicar por qué”, dijo el mandatario.

Aseguró que nadie está detenido en Jalisco por manifestarse, y que la situación de los tres estudiantes se debe a la probable comisión de un delito que la empresa afectada acusa en la denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado, y la deliberación del caso que se dará en algunas horas por parte del Poder Judicial.

También lee Por caso Debanhi Escobar, juez decidirá hoy si vincula a proceso a empleadas del motel Nueva Castilla

“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque, sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo presidente Alfonso Petersen. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo, ni al gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia”, dijo Alfaro.

También lee Alumnos de la UdG exigen liberación de estudiantes encarcelados; montan campamento frente a Casa Jalisco

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs/rmlgv