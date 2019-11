Góber se lanza contra morenistas... ¿por apoyar mafia?

Desde Baja California Sur, nos platican, el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN) perdió la mesura y arremetió contra los diputados morenistas por rechazar la Ley de Movilidad que propuso, en la que se incluía la regulación de plataformas digitales, pero que también fue criticada por varios activistas, al considerar que ponía en riesgo la seguridad de ciclistas y los derechos de los peatones. Enfurecido, nos aseguran, don Carlos difundió un video en el que afirmó que los legisladores guindas apoyan a la “verdadera mafia del poder”, refiriéndose al gremio de los taxistas, respaldados por líderes nacionales como Leonel Cota, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, quien no deja ir los temas de su terruño y no dudó en felicitar a los morenistas por no “ceder a presiones ni a la liberalización del transporte”. Así, nos hacen ver, en medio del pleito e intereses de ambos bandos, los sudcalifornianos siguen sin una Ley de Movilidad incluyente. A ver hasta qué hora se ponen de acuerdo.

Ante poca pericia, edil se hace limpia

Quien causó sorpresa entre los participantes del Catrina Fest, celebrado este fin de semana en el puerto de Acapulco, Guerrero, fue la alcaldesa Adela Román Ocampo (Morena). El asunto, nos explican, es que la presidenta municipal aprovechó su asistencia al desfile para hacerse una limpia en medio de una danza prehispánica. El hecho, nos comparten, pronto desató la polémica entre los malquerientes de doña Adela, quienes cuestionaron si la morenista lo hizo para intentar alejar la mala racha que la rodea, pues como informó EL UNIVERSAL, desde hace más de un mes no hay agua en la Zona Diamante de la ciudad, la violencia no para y al menos 10 funcionarios le han renunciado. ¡Auch!

Alcalde de Zapopan podría despedirse de MC para 2021

Nos cuentan que en Jalisco el edil de Zapopan, Pablo Lemus (MC), ya hace cuentas para ver qué rumbo tomará su carrera política con miras a los comicios de 2021, cuando se renueven alcaldías, así como diputaciones locales y federales. En ese sentido, nos dicen, don Pablo ha sabido sacar provecho a sus confrontaciones con el gobernador Enrique Alfaro, por oponerse a la venta de las Villas Panamericanas que impulsa su gobierno, y aunque afirma no tener un perfil legislativo, tampoco descarta participar en esa elección. Además, nos dicen, don Pablo ya afirmó que “pasarán cosas raras”, lo que muchos han interpretado como su posible salida de Movimiento Ciudadano después de los choques con el gobernador y con otros ediles anaranjados, como Ismael del Toro, de Guadalajara, y María Elena Limón, de Tlaquepaque.

Sin credenciales, logra presidir Poder Judicial

Entre el gremio judicial coahuilense, nos aseguran, hay bastante molestia por la designación de Miguel Mery Ayup como presidente del Poder Judicial del estado, ya que el nuevo magistrado presidente no cuenta con carrera judicial. Los inconformes, nos comentan, critican que no existe separación de poderes, pues supuestamente el gobernador Miguel Ángel Riquelme (PRI) fue quien decidió que su tocayo ocupara el cargo. Ello, nos dicen, recordó a muchos cuando Mery Ayup perdió dos elecciones: una para alcalde de Torreón y otra como diputado local. Eso sí, nos aseguran, encontró su premio de consolación primero como magistrado de la Sala Regional y ahora como presidente del Poder Judicial.