Góber de BCS se aferra a pagar menos impuestos

Nos cuentan que el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis (PAN), volvió a la carga en Twitter para posicionar su “lucha” contra la exclusión que sufrió la entidad por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al dejarla fuera de los beneficios fiscales aplicados a la frontera norte. Hace unos meses, nos recuerdan, don Carlos presentó una controversia constitucional, misma que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entonces se inconformó y pidió una rectificación. Ahora, nos comentan, señaló que será hoy cuando la Segunda Sala se pronuncie e incluso se dijo confiado en que la Corte resuelva a favor de los sudcalifornianos. Al parecer, nos hacen saber, el mandatario se ha ganado algunos aplausos gracias a este tema, aunque para sus críticos se trata de una simple estrategia de oportunismo para recuperar terreno tras la derrota que sufrieron los panistas en los comicios locales del año pasado.

Contralora de Veracruz, ¿sin oficio?

Desde Veracruz, nos platican, quien salió bien librado fue el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez (Morena), luego que de la contralora estatal, Leslie Garibo Puga, lo exoneró por acusaciones de nepotismo. La funcionaria, nos dicen, informó que luego de una investigación se determinó que el subsecretario de Finanzas y Administración en Veracruz, Eleazar Guerrero Pérez, no es familiar del mandatario. El detalle, nos explican, es que más de uno ve con recelo el trabajo de doña Leslie, al asegurar que en reuniones privadas hace gala de su desconocimiento sobre las funciones de la dependencia, exige cuentas a organismos independientes y no tiene dominio de sus órganos de control interno. Ahora muchos se preguntan si no le faltará oficio.

Peritos se quedan vestidos y alborotados con pago

En la Fiscalía General de Chihuahua, nos señalan, existe un serio descontento que podría escalar hasta en el paro de labores de peritos, ministerios públicos y agentes estatales. La molestia, nos refieren, es que siguen sin fecha para cobrar el pago retroactivo por aumento salarial que les realizaron desde enero, cuando el año pasado y antepasado se los depositaron justo antes de las elecciones. En ese sentido, nos explican, algunos mandos aseguran que dicha prestación está sujeta a la capacidad financiera del gobierno estatal, es decir, que si no hay dinero la administración no está obligada a cumplir con el compromiso. En tanto, nos aseguran, las labores en la fiscalía se mantienen en vilo, pues a través de redes sociales ya se convoca a un paro... y vaya que tienen trabajo en esta tierra norteña.



Congreso sinaloense se hace de la vista gorda

El alcalde de El Rosario, Sinaloa, Manuel Pineda (PAN), nos comentan, fue sentado en el banquillo de los acusados ante el Congreso del estado, de mayoría morenista, por acusaciones de influyentismo y nepotismo. Acción que, nos dicen, causó sospecha entre la clase política local, ya que el único al que se le citó para comparecer fue a don Manuel, a pesar de que en la actual Legislatura también se han dado a conocer este tipo de señalamientos en las alcaldías de Ahome y Mazatlán, encabezadas por Manuel Guillermo Chapman (PT) y Luis Guillermo Benítez (Morena). No cabe duda de que los dados están cargados a la izquierda, nos aseguran.