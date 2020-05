Góber, como dice una cosa dice otra

En Baja California Sur, nos platican, los ciudadanos se siguen quejando por la falta de claridad en los mensajes del gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN), porque los consideran confusos y hasta con ánimo belicoso con el gobierno federal. Nos explican que así fue el anuncio, vía tuit, de la “suspensión” del ciclo escolar en el estado, el cual luego tuvo que corregir, pues muchos profesores y padres de familia lo entendieron como una pérdida del año en curso, y don Carlos tuvo que aclarar que se refería al no regreso físico a las aulas. Aunque la medida fue aplaudida, nos dicen, otros observaron un mensaje contradictorio del góber, pues por un lado se preocupa por seguir el confinamiento y evitar riesgos y, por otro, trabaja con los hoteleros de Los Cabos en la reapertura puntual del sector para el 1 de junio. ¡Zas!

Por poquito y quitaban el “toque de queda”

Desde Sonora nos cuentan que desde el mes pasado la oficina del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Gabriel González, se llenó de quejas porque en al menos 21 municipios se decretó “toque de queda”. A pesar de que don Pedro acordó con los ediles que esta medida quedaría sin efecto, nos platican que hubo casos como el de Nacozari de García, donde la alcaldesa Juanita Romero (PAN) inició con la prohibición desde el 19 de marzo. Sin embargo, ante la aparición esta semana del primer caso en el municipio, pues doña Juanita ya se echó pa’trás y anunció que tanto los retenes como el toque de queda seguirán, pero aclaró: “Es por su bien”. Ternurita.

Exdelegado busca regresar en hombros

Nos comentan que quien cortó una flor de su jardín en Jalisco para regresar a los reflectores fue el exdelegado federal en esa entidad, Carlos Lomelí Bolaños, quien en su momento renunció por una investigación sobre un presunto conflicto de intereses en distribución farmacéutica. Ahora, nos cuentan, don Carlos anunció la donación de 5 mil pruebas rápidas de detección de Covid-19 al gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, nos explican, las pruebas no cuentan con certificaciones y no son las recomendadas por la OMS, pues el resultado tiene una certeza que no rebasa 70% de confiabilidad. A caballo dado, ¿le verán el diente?

Servicio de limpia, en riesgo

Donde andan con el Jesús en la boca, nos alertan, es en Mazatlán, Sinaloa, puesto que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres (Morena) se niega a otorgar un bono económico extra de riesgo para el personal que recolecta la basura, como lo exige su sindicato. Nos relatan que dicha diferencia generó que ambas partes sacaran la calculadora e hicieran cuentas de lo que ganan los trabajadores de limpia y ni en eso se pusieron de acuerdo, por lo que ahora la población teme que por esta controversia los deje sin servicio. Por si faltaba algo.