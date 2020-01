Funerarias buscaron a chino que se temía con coronavirus en México

Reynosa, Tamaulipas.- Lo que más sorprende al doctor Xianwu Guo, tras darse a conocer la noticia de que posiblemente era portador del coronavirus, es que empresas funerarías de Reynosa, lo contactaron de inmediato para ofrecerle sus servicios.

En entrevista para una radiodifusora local, el galeno comentó que aunque las autoridades de salud actuaron de forma rápida, vivió discriminación, debido a la ignorancia sobre esta enfermedad.

"Yo no sé cómo ellos saben mi teléfono, cómo saben mi dirección de email, entonces me molestan mucho, particularmente porque decayó mi ánimo, para mí, eso es muy enojable (sic), es increíble, no sé por qué hacerlo así", afirmó el doctor.

Xianwu Guo se quejó de que algunos medios manejaron de forma equivocada la información, sobre todo, porque publicaron fotografías suyas.

Manifestó, además, que la doctora Isabel Cristina Rodríguez, quien lo acompañó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Reynosa, cuando comenzó a sentirse mal de salud, tuvo que aislarse a petición de las autoridades de salud y también le fueron practicados los exámenes para descartar el coronavirus.

Aunque el resultado de ambos fue negativo, dijo sentirse preocupado porque su familia se localiza aún en Wuhan, Hubei, China, la cual se encuentra cerrada ante nuevos casos de coronavirus.

