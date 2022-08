Funcionarios de los Salgado ganan elección interna de Morena en Guerrero

Chilpancingo.- La mayoría de ganadores de la elección interna de Morena en Guerrero fueron funcionarios públicos y dirigentes partidistas.

Los ganadores van desde integrantes del gabinete de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pasando por alcaldes, diputados locales hasta funcionarios públicos de los ayuntamientos. Hasta la sobrina de Félix Salgado Macedonio ganó.

Uno de los casos más relevantes es el de la secretaria del Migrante del gobierno de Guerrero, Celeste Mora Eguiluz, quien junto con su padre, el exdirigente estatal del PRD, Martín Mora, compitió en el distrito 01, ubicado en la región de la Tierra Caliente.

Mora Eguiluz y su padre arrasaron en la elección, ambos quedaron en primer lugar.



Los Mora Eguiluz desde hace más de una década gobierna el municipio de Tlalchapa; actualmente es gobernado por Tania Mora Eguiluz, quien recibió el gobierno de su padre. Otra de las hijas es la jefa de la Judiscción Sanitaria de la región de la Tierra Caliente.

Está el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien compitió en fórmula con el regidor, Juan Valenzo, en el distrito 07.

El sábado, durante la jornada electoral, la fórmula de Hernández Martínez y Valenzo citaron en la casa del regidor a adultos mayores, quien se registraban en una lista para recibir una despensa, después les daban un papelito con el nombre de la alcaldesa y el edil y después se iban al zócalo a votar.

También en el distrito 07, ganó el diputado local, Jacinto González Varona, quién pidió licencia para competir. Además de Luis Gerardo Padilla, director de licencias de negocios de los giros comerciales del Ayuntamiento de Chilpancingo y el presidente del patronato de la feria de la capital, Cristian Valadez González, ambos del equipo de Otilia Hernández.

Quién también ganó fue el actual delegado de Morena, Cuauhtémoc Ney Catalán.

En el distrito de Iguala, la elección la encabezaba Zulma Carbajal Salgado, sobrina de Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.

La sobrina presumió en sus redes sociales que arrasó en la elección.

En los distritos de la Montaña, ganaron funcionarios del gobierno de Salgado Pineda: Abel Bruno Arriaga, director de investigaciones y evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y el delegado del gobierno estatal, José Bazán.

En Tlapa, estuvo a punto de cancelarse la elección, después de que un grupo de militantes de Morena llegó a la mesa receptora, para exigir que los funcionarios estatales, el delegado de la Dirección de Transporte, Taurino Reyes Leyva y el director de la Normal Regional de la Montaña, Saúl Rivera Mercenario, así como ex candidato del PT por el distrito local 28 Abundio González, la abandonaran.

Reyes Leyva estaba como el presidente de la mesa receptora.

Salgado Pineda aseguró que los integrantes de su gabinete que participaron en la elección interna de Morena no le pidieron permiso pero, dijo, lo hicieron respetando la ley.

“En ningún momento me pidieron la autorización como funcionarios, ellos de manera libre y siguiendo lo que dicta la ley decidieron registrarse. Muchos de ellos no quedaron, quiere decir que nosotros no metimos para nada la mano, ningún programa, ninguna acción del gobierno del estado fue encaminado para favorecer a ninguna persona”, dijo Salgado Pineda.

