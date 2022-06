Fiscalía investiga caza furtiva de venado y su cría en Jiquipilas, Chiapas

San Cristóbal de las Casas.- Un grupo de campesinos se exhibió en redes sociales después de haber cazado a un venado y su cría en las montañas cercanas al ejido Andrés Quinta Roo, en el municipio de Jiquipilas, en los límites con Oaxaca.

En redes sociales, los hombres festejan el momento que la hembra está en el suelo ya sin vida, rodeada de perros y cazadores con rifles, mientras que otro de los hombres sostiene la cría en sus brazos.

Más tarde, los cazadores furtivos festejaron la caza con la publicación de dos cabezas de venado en sus cuentas de Facebook.

Por estos hechos la Fiscalía de Chiapas abrió una investigación con el fin de dar con los responsables de haber cazado a los venados, de los que se desconoce su especie.

Los habitantes de la comunidad emitieron un comunicado para denunciar ante “las autoridades pertinentes” con el fin de “poner un alto a la caza inmoderada de especies en peligro de extinción en la zona”.



Además, dijeron que estos cazadores son acusados de provocar quemas del bosque que han dañado “hectáreas completas de flora y fauna en el lugar”.

Acusan que “los jóvenes desalmados e identificados que habitan en el ejido, han Exhibido en redes sociales sus actos inconscientes, en donde de manera inhumana cazan y matan venados para después exhibir sus cabezas en sus cuentas personales (de Facebook), de la misma forma en cómo han provocado las constantes quemas (del bosque)”.

Los habitantes aseguran que estos hechos han sido denunciados ante el alcalde de Jiquipilas, Hugo Lázaro Rodríguez, pero “a la fecha y con omisión del tema, no solo ha protegido a los culpables (de asesinar animales en peligro de extinción), si no que no ha dado aviso a las autoridades para tomar acciones contra quien resulte responsable”.

Los ejidatarios de Andrés Quintana Roo pidieron a las autoridades ambientales y de justicia, “pronta atención” para llevar este caso de cacería ilegal contra la fauna de la región que se mueve entre la reserva La Sepultura y la selva de Los Chimalapas.

La Fiscalía de Distrito citó a las autoridades ejidales para que declaren en torno a este caso, se dio a conocer.

