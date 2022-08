Familias lamentan atraso de disculpas públicas por tragedia del casino Royale

Monterrey, NL, 25 de agosto- Al cumplirse once años del ataque al Casino Royale que dejó 52 víctimas mortales, familiares de los fallecidos lamentaron que la ceremonia de disculpas públicas por autoridades de los tres niveles de gobierno, no se llevara a cabo hoy como estaba previsto, y tuviera que posponerse hasta el día 31 de este mes, presuntamente por problemas de agenda del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Incluso don Maximino García, quien durante el ataque perdió a su hija Yolanda, que trabajaba en la limpieza del casino, expresó que las disculpas públicas, deberían ofrecerlas los que gobernaban entonces y son responsables de la tragedia por sus acciones u omisiones: el ex presidente Felipe Calderón, el exgobernador Rodrigo Medina y el exalcalde de Monterrey Fernando Larrazábal.

Don Maximino expresó: “está anunciada una disculpa pública, pero las personas que están gobernando en la actualidad no estuvieron en ese momento (del ataque). Yo pienso que lo más viable es que las disculpas a las familias las ofrecieran los que estaban gobernando en el momento”, y tendrían alguna responsabilidad por lo que sucedió.

Pero bueno, agregó el hombre originario de San Felipe Guanajuato, “el hecho ya está hecho, y aquí si las autoridades así lo han determinado o las familias de los que perdimos a un ser querido, aceptamos las disculpas de quien vengan”.

Recordó que poco después de la tragedia estuvo en Monterrey, Margarita Zavala, esposa del entonces presidente, Felipe Calderón, para darles las condolencias y les prometió que se les iba a apoyar, a condición de que “no fuéramos a contratar ningún abogado, porque nos iban a quitar la indemnización por reparación del daño, que ellos nos iban a apoyar con abogados para que se nos entregara lo justo, pero nunca se dio ese caso”.

Samara Pérez Muñiz, quien lidera a las familias de los fallecidos en el casino Royale a nombre del Colectivo 52+2 (por el hecho de que entre las víctimas había dos mujeres embarazadas), repudió que Carlos Alejandro Salinas Martínez haya destruido por quinta ocasión la estructura de acero donde cada año colocan las cruces y arreglos florales en memoria de sus seres queridos, ante lo cual agradeció que la administración municipal repusiera la estructura dañada, aunque de menores dimensiones.

Al cumplirse once años de la tragedia, señaló Pérez Muñiz, “el mensaje que tenemos que dar es que hay continuar a pesar del dolor, a pesar del tiempo, para levantar la voz y exigir justicia, que como mínimo las personas que cegaron la vida de nuestros familiares ya tengan sentencias en firme”.

Lamentó asimismo que al día de hoy ninguna autoridad, federal, estatal o municipal, desde las que concedieron los ilegales permisos de los casinos, expidieron las licencias de construcción o avalaron las medidas de seguridad, han pagado su responsabilidad.

En cuanto a las disculpas públicas inicialmente previstas para este día, pero que se pospusieron para el día 31 de agosto, Pérez Muñiz mencionó que las autoridades de los tres niveles de gobierno tuvieron muchos problemas para coordinarse, y no pudieron realizarse hoy porque por motivos de agenda no podía asistir el subsecretario Alejandro Encinas. Asimismo, mandó “un saludo” al gobernador Samuel García que del 24 al 26 de agosto tiene gira por Texas.

Recalcó que “no se trata de una disculpa nada más para nuestras familias, se deben a la sociedad completa, a Monterrey, a Nuevo León y al país entero, porque la tragedia del Casino Royale marcó una gran diferencia de cómo estaba la violencia y cómo se vivió desde ese día, fue un parteaguas. Por eso tenemos que recuperar espacios de memoria porque la violencia sigue y no debemos permitirlo”.

"Si no mandamos mensajes contundentes de que las personas que cometen actos criminales tengan penas tan severas que le piensen dos veces para volver a cometer estos actos aberrantes, entonces no tenemos remedio como sociedad”.

"Y tenemos que pensar en las generaciones jóvenes que no vivieron este proceso y este sufrimiento, pero que lo conozcan, es lo que les vamos a dejar y les tenemos que enseñar que no es tolerable la violencia, y que la ciudadanía no se va a quedar callada."

El acto luctuoso terminó con la lectura de los nombres de las 52 víctimas del Royale, una oración y la frase: “No debieron morir”.



