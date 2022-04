Familiares de desaparecidos en Los Reyes claman ayuda de gobernadores de Michoacán y Jalisco

Los Reyes.- Ante la falta de respuesta de las autoridades en torno a las investigaciones, familiares de dos jóvenes desaparecidos en el “corredor de la muerte” clamaron la intervención y ayuda de los gobernadores de Michoacán y Jalisco.

Pidieron que Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán y Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco intercedan ante las fiscalías de sus estados para que tomen con seriedad la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos desde el pasado 12 de marzo.

Las esposa de Rayan Franco Cárdenas, empresario aguacatero, y de Luis Fernando González Cárdenas, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, acudieron hace unos días a la sede principal de la Fiscalía de Michoacán.

Cinthia Bautista y Fernanda Mendoza narraron que salieron molestas, frustradas y decepcionadas, luego de la visita a la fiscal que lleva el caso de desaparición de sus esposos.

“No han hecho nada. Le preguntamos a la fiscal del caso que qué avances o líneas de investigación tienen y no nos supieron decir nada”, expuso Cinthia, esposa de Rayan.

Lee también: Ataque armado en carrera de caballos deja 11 muertos en El Sauz, Chihuahua

Contó que lo dicho por la propia fiscal del caso, la FGE no tiene un solo indicio que les pueda llevar a la localización de los jóvenes originarios del municipio de Los Reyes.

“Estuvieron una semana completita en la zona donde los celulares de los muchachos arrojaron sus últimas ubicaciones y dicen que no tienen avances ni nada de pistas.

“Nosotros hemos investigado por nuestra cuenta y ya les pasamos muchos elementos que pueden ayudar y ni siquiera los han integrado a la carpeta de investigación”, reprochó Cinthia.

Fernanda Mendoza, esposa de Fernando González, reiteró que se sienten ignoradas por las autoridades investigadoras y consideran que no se han tomado con seriedad este caso.

Lee también: "Ellas tienen derecho a viajar en paz": Chofer ofrece traslado seguro a mujeres en Reynosa

“Ya estamos desesperadas, porque no nos dicen nada. Solo estuvieron cinco días de operativo y no tienen nada claro; tampoco regresaron, que porque ya no tienen presupuesto”, cuestionó.

Señaló que en otros casos de figuras públicas o deportistas, las fiscalías y policías han hecho todo lo necesario hasta encontrarlos y en su caso, “pareciera que no existimos”, dijo.

Ambas, madres de familia, clamaron a los mandatarios de Michoacán y Jalisco, que intercedan ante las fiscalías y cuerpos de seguridad de sus estados, para retomar la búsqueda.

Se dijeron conscientes de la autonomía de las fiscalías, pero destacaron la intervención de gobernadores de otras entidades, en casos públicos de desaparición, asesinatos y secuestros.

“Nosotros solamente pedimos que nos ayuden a encontrar a nuestros esposos y padres de nuestros hijos, porque ya pasó más de un mes y no sabemos nada de ellos”, resaltó, Cinthia.

Lee también: Videos de ingreso de Debanhi a motel serán públicos hasta que concluya la investigación, afirma padre de la joven



La desaparición

El pasado 12 de marzo, los primos Luis Fernando y Rayan iban rumbo a Zamora a recoger un vehículo que una grúa les había dejado tirado y que ya no quiso arrastrar.

Cinthia Bautista, cuenta que vía telefónica, su esposo Rayan le avisó que el operador de la grúa que contrataron les dijo que había bajado el auto cerca del municipio de Zamora.

“El de la grúa les mintió, porque la ubicación que les mandó era de Cumuatillo, municipio de Venustiano Carranza. O sea, nada que ver con Zamora”, cuestionó.

Cinthia recuerda que la última vez que tuvo contacto con su esposo fue a las 6:24 de la tarde, cuando Rayan le llamó para decirle que ya iba a llegar al sitio.

Lee también: Protestan contra agentes de vialidad acusados de violación en Chihuahua; retiran a 25 elementos

“Me dijo que ya estaba a dos minutos de llegar a la ubicación que les había mandado el de la grúa y fue la última vez que tuve comunicación con él”, explicó.

Fernanda Mendoza, esposa de Luis, recuerda que cerca de las 6:49 de la tarde su esposo le mandó un mensaje en el que le decía que ya iban de regreso a Los Reyes.

“Pero ya no regresaron y como a las 8:00-8:30, ya nos empezamos a preocupar por ellos. No llegaban y se nos hacía raro, porque ellos siempre avisan si van a algún lado”.

“Les empezamos a marcar, a mandar mensajes por WhatsApp; veíamos que estaban en línea, pero no contestaban y hasta ahorita no sabemos nada de ellos”, narra Fernanda.

Desde entonces, los familiares de las víctimas han pedido el apoyo del Ejército Mexicano y de la Fiscalía de Michoacán, para la búsqueda en el llamado “el corredor de la muerte”.

Lee también: Familias triquis rechazan reubicación en la CDMX; albergue está lleno de basura, denuncian

Ahora, extendieron su súplica a los gobernadores y esperan pronto puedan ser escuchadas y ayudadas por las instancias encargadas de garantizar la paz.

El "corredor de la muerte" atraviesa los municipios de Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Villamar, Venustiano Carranza, Briseñas, Pajacuarán, Vista Hermosa, Chavinda, Tangamandapio, Jacona y Zamora.

Esa franja de Michoacán colindante con el estado de Jalisco ha sido llamada así por los habitantes, ante el disparo de violencia contra pobladores y autoridades.

Ello, luego de que se dispararan los homicidios dolosos, las desapariciones, los secuestros, las masacres y los ataques a fuerzas municipales, estatales y federales.



afcl