Familiares de desaparecidos en la carretera a Nuevo Laredo pegan volantes con rostros de sus seres queridos

Monterrey, NL,- Familiares de algunos de los más de 200 desaparecidos desde finales de 2020 en la carretera a Nuevo Laredo, realizaron labor de volanteo y pega de cartulinas con rostros y datos de sus seres queridos, enfocándose en sitios de mayor afluencia de personas, para tratar de obtener información que permita la localización de sus seres queridos.

Custodiados por elementos de Fuerza Civil, los integrantes del colectivo Todos Somos Uno, integrado por familiares de los desaparecidos en la mencionada carretera, partieron desde los límites de San Nicolás de los Garza y Escobedo hacia Ciénega de Flore, haciendo paradas en el mercado de Los Cavacitos, en gasolineras y estacionamientos de tráileres para pedir a la comunidad que aporte información que ayude a encontrar a sus desaparecidos.



Entre los asistentes estuvo la señora Margarita Tolentino, quien busca a sus hijos Manuel Antonio y Michael Foxworth Tolentino, además de su ahijado, Bruno Castañeda, que desaparecieron el 22 de enero de 2021, cuando regresaban de Nuevo Laredo.

Los dos hermanos que entonces tenían 29 y 23 años de edad, acudieron a la ciudad fronteriza para trasladar a Monterrey al ahijado de la señora Tolentino que venía de Estados Unidos. Sin embargo, poco antes de entrar a territorio de Nuevo León se perdió comunicación con ellos, y desde entonces nada se sabe de su paradero, aunque en los primeros días recibieron llamadas de amenazas y de personas que decían saber dónde estaban, pero sólo se aprovecharon para sacarles dinero.

El expediente sobre su desaparición, porque no se puede hablar de una carpeta de investigación, la tiene la Fiscalía de Tamaulipas; pero no registra avance alguno, dijo la señora Tolentino.

Agregó que la familia vive una situación muy desesperante porque han transcurrido más de dos años y no hay ni una búsqueda por el vecino estado, y en Nuevo León Samuel García les prometió apoyo, cuando vino a la entidad el entonces mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, en noviembre de 2021.

“Ahí nos atendió (Samuel) porque le hicimos escándalos, nos prometió (apoyo) y hasta la fecha, no nos ha vuelto a atender, queremos otra reunión para que nos ayude a que nos reciba el nuevo gobernador de Tamaulipas Américo Villareal, para poder hacer más en Tamaulipas, ¿qué hacemos aquí?, no podemos hacer mucho porque no podemos”, pues la desaparición ocurrió en aquella entidad.

Los integrantes del colectivo Todos somos uno, señalaron que lamentablemente tienen que realizar bloqueos para que los atienda, y admitieron que en la entidad los ha tratado bien la Comisión Local de Búsqueda.

Otra de las participantes en esta actividad fue la señora Casandra Sánchez, quien busca a su esposo el trailero Brandon Isaac Hernández, que desapareció en Nuevo Laredo el 13 de junio de 2018 cuando ya venía de regreso a Monterrey.



rdmd