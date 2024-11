Oaxaca de Juárez.— Luego de 13 días de protesta frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, la familia de la activista y abogada Sandra Domínguez Martínez, informó que retirarán el plantón y valorarán si se instalan en Palacio Nacional de la Ciudad de México ante la falta de respuesta del gobierno del estado para presentar a la defensora de derechos humanos con vida.

En conferencia de prensa, denunciaron que sufrieron una gran cantidad de hostigamientos, acoso y amenazas durante los días de plantón.

“No estamos por gusto, que eso les quede claro. Agradecemos a todas las mujeres, colectivas, paisanas, paisanos y familia que no nos han dejado solas, pese a las noches de terror por balaceras, robos, asaltos, asesinatos cerca de donde estábamos en plantón”.

#EnVideo La familia de la activista Sandra Domínguez marcha alrededor del zócalo de #Oaxaca para exigir su presentación con vida. La defensora de derechos humanos desapareció con su esposo desde el pasado 4 de octubre.

De acuerdo con Kisha Domínguez, hermana de Sandra Domínguez desaparecida desde el 4 de octubre de 2024, todos los días tomaban fotos y video a quienes llegaban al campamento, y si esto no fuera suficiente diversos funcionarios estuvieron obstaculizando sus acciones desde afirmar que vendían pinturas y dejarlas sin energía eléctrica.

“Nos quitaron la luz para dejarnos a oscuras, donde los policías comentaban que nos iban a pasar el recibo de luz para pagar la luz que gastamos, que vendíamos comida al grado que un tal Gandarillas vino a hostigar a la Comedora Comunitaria que sólo nos trajo de comer, razón por la cual se fue del campamento; además nos dio una explicación de qué evasión de impuestos al SAT durante el plantón y que iba a darles vista”.

Kisha Domínguez expresó que fue muy triste que ese haya sido el nivel de intervención del Estado durante este “duro y doloroso tiempo”, y que se trató de un trato inhumano y lamentable.

Protesta frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca por desaparición de la activista y abogada Sandra Domínguez Martínez (19/11/2024). Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

“Y para cerrar con broche de oro anoche nos quitaron un baño seco que nos habían donado colectivas, para no tener que exponernos en las noches, el Estado alegó focos de infección, sin siquiera preguntar por el sistema, unilateralmente y autoritariamente según para aplicar normas de Salud, así las cosas operadas desde la Coordinación para la Atención de los derechos Humanos, encabezada por Flor Estela Morales”.

Ante este escenario, informó que decidieron ya no tocar puertas en Oaxaca porque no las escuchan y no hay un trato digno a las víctimas, por lo que van a buscar otras instancias.

“Aquí ya no hay nada, el gobierno de Salomón dejó claro que la desaparición de mi hermana será un caso más para él. Así, cómo podemos seguir teniendo expectativas, ya no creemos en su palabra. Las mujeres indígenas ayuuk tenemos dignidad, y el nombre de mi hermana no será manchado por un gobierno como este”.

Por último, hicieron un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para fincar las responsabilidades del gobierno de Salomón Jara en el caso de la desaparición de su hermana, y en específico que se investiguen todas las carpetas que en su momento ella denunció.

“No debe de haber funcionario con denuncias asumiendo un cargo público, así mismo responsabilizamos al Estado de todo lo que nos pueda pasar, a nosotros o a quienes solidariamente hicieron el trabajo que a ellos les correspondía”.





