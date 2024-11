Oaxaca de Juárez.- La presidenta de Mujeres Indígenas y Afros Unidas por el Bien de la Costa Oaxaqueña (MIUCO), Alicia Santos Flores, denunció que el pasado 7 de octubre de 2024 fueron amenazadas por el coordinador de Delegados de Paz del Gobierno de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez.

En una protesta frente a palacio de gobierno la mañana de hoy acudió junto con otras dos mujeres a la conferencia de prensa de Salomón Jara con el fin de solicitar una audiencia con él, pero el trato fue aún más degradante.

Cuando estaban dentro del palacio, las llevaron a una sala a esperar y después de horas de no ser atendidas, iniciaron una huelga de hambre con la única petición de ser escuchadas por Salomón Jara.

Pero la respuesta de su gobierno, fue enviar al coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas, para presionarlas y amenazarlas, y que él mismo las sacaría “a putazos”.

“Nos dijo que él mismo nos sacaría a putazos, que mejor le bajáramos de huevos y nos fuéramos mucho a la chingada"

“Respecto de los dichos y forma de proceder del señor Donato Vargas, manifestamos nuestro profundo rechazo a su actitud autoritaria, prepotente y que pone en peligro la integridad de nuestras compañeras y de quien exigimos su destitución definitiva del cargo público que ocupa”.

La presidenta del MIUCO manifestó que sus demandas son justas y que no vienen por dinero ni por prebendas.

“Venimos a exigir ser escuchadas, a demandar nuestros derechos a la vivienda, salud y justicia. Consideramos que la política del gobierno del estado es equivocada, que la política de oídos sordos, simulación, manipulación y mentiras conducen inevitablemente a la lucha de las masas trabajadoras”.

El pasado 21 de octubre, el gobernador Salomón Jara pidió a Donato Vargas separarse un “ratito” de su cargo, por las investigaciones que se realizan en torno a la desaparición de la abogada y la activista Sandra Domínguez Martínez, y su esposo Alexander Hernández Hernández, al ser una de las líneas de investigación por las amenazas que lanzó contra la activista cuando denunció su participación en un grupo de WhatsApp en los que se violentaba sexualmente y cosificaba a mujeres indígenas.

Mujeres afro denuncian amenazas del Delegado de Paz de Oaxaca (04/11/2024) Foto: Especial

Las mujeres que integran el MIUCO protestaron para exigir al mandatario estatal cumpla con su promesa que hizo su gobierno hace un año y medio y que consiste en la construcción de 75 “techaditos” en las viviendas de 75 mujeres y sus familias.

“Sin embargo, ya casi termina el año y no nos han dado nada. Hemos venido muchas veces y nos han engañado, que vayamos con tal funcionario, y vamos y no tienen la capacidad de resolver. Por eso nosotros pedimos una audiencia con el gobernador, lo conocemos, sabemos quién es, de dónde viene, hemos sido compañeros, y la verdad no sabemos por qué no hemos sido atendidas”.

En el último año y medio, continuó, acusó a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, incluido el titular Jesús Romero López, de burlarse de ellas: “nos han tomado el pelo y han actuado de muy mala fe con una política dilatoria, con promesas de atender una parte mínima de nuestra solicitud, con reuniones que no llevan a ningún lado y hasta el momento no hemos tenido ningún resultado”.

