El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró que las alcaldías de San Cristóbal, Comitán, Las Margaritas y Palenque, “por mencionar algunas”, son “ocupadas” por “sicarios legales o crimen organizado” y anunció la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y Juntas de Buen Gobierno.

En un escrito firmado por el Subcomandante Moisés, el EZLN asegura que con la desaparición de los Municipios y las Juntas de Buen Gobierno, “todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y acuerdos con el nombre de cualquier MAREZ (Municipio Autónomo Rebelde Zapatista) o cualquiera de las Juntas son inválidas a partir de este momento”.

Así, los acuerdos sostenidos antes de esta fecha, con organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos e instancias de solidaridad en México y el mundo, “se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatistas, por la simple razón de que ya no existen”.

Explica que los Caracoles se mantendrán, “pero permanecer cerrados al exterior hasta nuevo aviso”.

El EZLN tiene Caracales, en los municipios de Ocosingo, (La Garrucha); San Andrés Larráinzar, (Oventic); Ocosingo, (La Garrucha); Altamirano, (Morelia); Palenque, (Roberto Barrios) y Las Margaritas, (La Realidad).

¿Por qué desaparecen los Caracoles zapatistas?

Los Caracoles zapatistas fueron creados en agosto del 2003, para sustituir a los llamados Aguascalientes que funcionaban en esos sitios.

Moisés dice que las razones que obligaron a la desaparición de los Caracoles, lo dará a conocer en próximos escritos, pero fue hace tres años cuando iniciaron la valoración de desaparecerlos. “También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista”, dice.

Luego dice que “por mencionar algunos municipios” de Chiapas, como San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, son ocupados por “sicarios legales o crimen organizado”.

Esto ha provocado “bloqueos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras” constantes. “Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro”.

“Esto es constatado por la llamada industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Quienes trabajan en estos lugares lo saben y no lo han denunciado porque están amenazados y, además, saben que es inútil cualquier petición, porque las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo”, dice Moisés.

Agrega que “en las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala”.

“Lo que se lee, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales, es sólo un eco malo y sinvergüenza, de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema”.

