El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que en 2024 habrá una transición tranquila pues no habrá problemas, no está enrarecido el ambiente político electoral y no habrá ningún levantamiento armando como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994.

“No habrá ningún problema de nada en la transición, todo está bastante tranquilo, no está enrarecido el ambiente político electoral, se están portando muy bien todos”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 18 de octubre en Palacio Nacional.

El Presidente recordó que como opositor –acompañando al entonces candidato presidencial de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas- visitó al subcomandante Marcos en Chiapas, pero ahora no son las mismas condiciones, son distintas.

“El gobierno nuestro cuenta con el respaldo del pueblo en todos los lugares, hasta en las comunidades más apartadas se le tiene mucho respeto al gobierno nuestro, la gente ve como suyo, porque es el único que los ha atendido y los ha volteado a ver”, aseguró.

Señaló que respeta mucho al EZLN, pero no comparte que no hayan participado en el proceso de transformación y que incluso hayan llamado a no votar por su movimiento.

“Por eso no veo que se vaya a presentar ningún levantamiento armado o algo por el estilo”, dijo.

