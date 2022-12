Exigen pena máxima en el caso de Victoria

Querétaro.— Al grito de “no estamos completos, nos falta Victoria”, familiares y conocidos de la niña Victoria Guadalupe, asesinada el pasado 6 de abril en la colonia Paseos de El Marqués, se manifestaron exigiendo justicia en lo que fue la audiencia intermedia del imputado, a quien se le acusa del feminicidio de la menor de seis años de edad.

Alrededor de una decena de personas arribaron junto con los padres de la menor, María Teresa Martínez y Juan Isidro Rodríguez, minutos antes de las 11 de la mañana a las Salas de Juicios Orales, ubicadas a un costado del Cereso, en San José el Alto, en dónde se llevaría a cabo la audiencia.

Mensajes como “ocho meses sin justicia”, “justicia para Victoria” y “Vicky no merecía morir” fueron algunas de las consignas que se pudieron leer y escuchar entre los familiares de Victoria, quienes exigen la pena máxima para el responsable de su muerte.

José Rosendo Rodríguez, tío de Victoria, aseguró que su familia “no está completa” sin Vicky. “Aún no lo asimilamos, no hay día en que nosotros no la recordemos, no hay día en que no le lloremos, no sabemos cómo dirigirnos con ese tema porque aún no lo asimilamos. Aún no nos hacemos a la idea de su partida hasta que llegan estos días, por ejemplo hoy [ayer], o cada seis días de mes, cuando le hacemos sus alabanzas, es cuando nos cae el veinte de que ya no está”, comentó.

Recordó que este año la familia lo inició “con cinco princesitas”, de las cuales hoy sólo quedan cuatro, pues Victoria era de las más pequeñas, la más alegre.

Pese al dolor que se evidencia con las lágrimas, don Rosendo se dice seguro de que Victoria está contenta de que sigan luchando por hacerle justicia, y aunque exigen la pena máxima para el culpable, asegura que no le guardan rencor al responsable.

“Que esta persona se arrepienta de lo que hizo, no le guardamos ningún rencor, solamente que las autoridades hagan lo que les corresponde”, agregó.

Lucero Rodríguez es tía de Vicky, y aunque ya han pasado ocho meses desde que su sobrina fue asesinada, se dijo confiada en que se hará justicia.

“Cómo lo maneje la autoridad nosotros no sabemos, no entendemos mucho, lo que sí sabemos es que ya lo van a juzgar, pero lo que sí queremos es la pena máxima para la persona que nos arrebató a nuestra Victoria”.

Aplazan audiencia

Luego de casi dos horas de audiencia, los padres de Victoria aparecieron en la puerta de las Salas Orales, donde informaron que el inculpado solicitó un aplazamiento para presentar pruebas, pues pretende obtener un proceso abreviado, solicitud que fue aprobada por la jueza a cargo del caso.

“Era una audiencia de presentación de pruebas que no se llevó a cabo porque esta persona quiere llevar a cabo un juicio abreviado [...] No podemos violar los derechos de él, entonces nos vamos a esperar hasta el día 9 enero para presentar todas las pruebas de fiscalía”, explicaron los padres.

Con este proceso abreviado, señaló Teresa Martínez, madre de Victoria, lo que el acusado busca es reducir la sentencia, pero “es algo que la fiscalía no va a permitir”.

Cabe recordar que fue el pasado 6 de abril cuando la pequeña Victoria Guadalupe fue reportada como desaparecida, luego de que salió a la papelería, ubicada en su mismo condominio, donde desapareció para ser encontrada sin vida dos días después.