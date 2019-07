¿Escuelas yucatecas, centros de promoción morenista?

Desde Yucatán, nos cuentan, el delegado federal, Joaquín Díaz Mena, y la secretaria de Educación estatal, Loreto Villanueva (PAN), se subieron al ring por un tema que podría tener un trasfondo de promoción política. El asunto, nos detallan, es que doña Loreto le negó al funcionario utilizar auditorios escolares para dar a conocer entre jóvenes y padres de familia los apoyos que podrían obtener de la Federación. Por tal motivo, nos comentan, don Joaquín no dudó en calificar esta decisión como “infantil” y aseguró que no ha desistido en dar a conocer, salón por salón, las becas del gobierno de México. Ante tal actitud, nos precisan, doña Loreto insiste en mantener alejado al delegado e instruyó que no se “saturen” los espacios educativos con las reuniones que organiza el expanista a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para los malpensados, nos dicen, cada quien cuida los intereses de su partido. ¡Mare!



Visitas de la 4T incomodan a priistas

Nos cuentan que mientras todo Oaxaca estaba de fiesta con la Guelaguetza, los únicos que hacían corajes eran algunos priistas que no vieron con buenos ojos la visita de la crema y nata morenista. La incomodidad, nos explican, radicó en que los lugares de honor fueron ocupados por los secretarios Miguel Torruco, de Turismo; Alejandra Frausto, de Cultura; Víctor Manuel Villalobos, de Agricultura, así como por la senadora Susana Harp, y la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando desde siempre éstos estaban destinados a la añeja élite tricolor, que de plano no fue convocada este año. Incluso, nos señalan, lo que más caló a algunos, como al exdiputado federal Adolfo Toledo, fue el recibimiento del senador Ricardo Monreal, al asegurar que casi casi se le dio trato de jefe de Estado. ¡Qué delicados!



Graco Ramírez, el exgobernador incómodo

A medida de que en Morelos se desarrolla el mandato de Cuauhtémoc Blanco (PES) surgen personajes en cargos clave dispuestos a bombardear su administración. Ante ello, nos cuentan, algunos ven la mano del exgobernador perredista Graco Ramírez, quien tuvo el cálculo político para dejar cubierta la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, nos adelantan, la cosa no para ahí, pues su próximo objetivo sería la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso local, desde donde podría embestir a quienes lo señalan de actos de corrupción. En el Congreso, nos indican, hay diputados que coquetean con el exgobernador a través de la senadora Lucía Meza y el director de Bansefi, Rabindranath Salazar.



Perredistas, sin brújula política

La aprobación de la reforma al código penal de Tabasco, llamada Ley Garrote, dejó al descubierto una grave división en la bancada del sol azteca, donde su coordinador Agustín Silva Vidal y su compañero Ricardo Fitz, ambos exfuncionarios del exmandatario Arturo Núñez, subieron a tribuna para defenderla mientras que Dolores Gutiérrez y Elsy Lidia Izquierdo hicieron lo propio para pronunciarse en contra. No hay duda, nos dicen, de que el cascarón perredista ya ni siquiera logra mostrar la mínima unidad.

***Foto: Tomada de Facebook