"Es triste ver cómo está jugando la Selección", dice Cuauhtémoc Blanco tras derrota de México ante Argentina

CUERNAVACA, Mor.- Cuauhtémoc Blanco Bravo, exseleccionado nacional, salió del parque de béisbol "Miguel Alemán" en Cuernavaca “encabronado” por la derrota de México ante su similar de Argentina.

“Mira la gente, todos decepcionados. No nos vamos decepcionados sino encabronados”, dijo el gobernador al cuestionar el desempeño de la oncena mexicana y dudar de su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022,

“No sé cómo Mexico le vaya a ganar a Sarabia Saudita, ojalá despierten y traten de ir a buscar el partido, y traten de conseguir dos o tres goles para poder calificar”, comentó el tres veces mundialista.

Para el gobernador a la Selección Mexicana le faltó atacar y evidenció una estrategia errónea para marcar goles.

“No se ve por donde la selección de México haga gol. No puedes jugar así. Yo siempre he dicho: ‘hay que jugarle al tu por tu a Argentina’, pero a México no lo veo como pueda hacer gol.

“Queda la esperanza pero hay que golear a Arabia Saudita; esta difícil porque le ganó a Argentina 2 a 1, pero creo que no jugó bien con Polonia. Esta en las manos de la Selección si quiere calificar o irse de vacaciones.

“La verdad es triste ver cómo está jugando la Selección; el primer partido me gusto mucho pero hay que tener fe”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Antes de abandonar el parque de béisbol comentó que él había advertido que era necesario un marcaje personal a Messi. “No hay que dejarlo, hay que respirarle en la nuca, pero son decisiones que tomó el entrenador”, concluyó.

Durante el partido el mandatario morelense se mostró atento en el segundo partido de la Selección Mexicana, pero desde el minuto 64 su expresión fue de decepción y tristeza tras presenciar el primer gol del centrocampista Lionel Messi y posteriormente el segundo.