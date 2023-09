Apatzingán.- El comandante de la XII Región Militar del Ejército Mexicano, Enrique Covarrubias López, informó que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador es erradicar a todas las organizaciones criminales del estado de Michoacán.

Lo anterior fue dicho por el mando militar durante el arranque del Plan Agronómico Integral y Estratégico en el Sector Citrícola Nacional.

El evento fue realizado en la ciudad de Apatzingán, el mando militar pidió la colaboración de todos los sectores de la sociedad para combatir la violencia.

“Ni el Ejército Mexicano, ni la Guardia Nacional, ni las autoridades estatales, ni las municipales, por su lado cada quien o ni si quiera en conjunto. Necesitamos de ustedes”.

Advirtió que, a partir de este momento, se deben que hacer el ánimo, todos, de que tienen que erradicar las organizaciones criminales que operan en el estado.

“Y no dejarnos intimidar más. No puedes ser que un puñado de delincuentes nos domine a todos. No lo podemos permitir”, refirió ante citricultores de la Tierra Caliente.

Lee también Solo existen 5 carpetas de investigación por extorsión a sectores productivos en Michoacán: Fiscalía estatal

Dijo que este miércoles había informado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que es decisión del presidente de la República, que esto (inseguridad) cambie.

“Y que erradiquemos, de una vez por todas, a estas organizaciones (delictivas) que laceran diariamente nuestra economía, a nuestra familia; nos amenazan con quemar ranchos, con secuestrar personas, con asesinatos y lo han hecho. Han llegado a hacerlo y todos lo sabemos; esto no es ningún secreto, pero es tiempo de terminar con esto, No lo podemos permitir más”, insistió, Enrique Covarrubias.

El alcalde de Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero, refirió que ya son casi cuatro semanas de paro en la actividad citrícola, por lo que tuvo que tomar medidas extraordinarias.

“Llevando un programa de apoyo alimentario emergente, para las familias jornaleras agrícolas, que se dedican al corte de limón”, expuso el presidente municipal.





“No puede ser que un puñado de delincuentes, nos domine a todos, dice en #Apatzingán y ante #limoneros, Enrique Covarrubias López, comandante de la XII Región militar. Según este mando de la @SEDENAmx, “ya es decisión de #AMLO que esto (violencia e inseguridad) cambie“… pic.twitter.com/fZnNzZNy5F — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) September 6, 2023





Cruz Lucatero señalo que esto fue necesario porque en este periodo que no hubo corte de limón, los jornaleros no tuvieron un ingreso económico.

“Y teníamos nosotros la obligación de paliar de alguna manera, el hecho de que quienes se dedican al corte de limón, no pudieran llevar al alimento a la mesa de su familia”.

Reiteró que la principal actividad agrícola y el motor de la economía en Apatzingán, es el limón, “y por eso tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra con el mismo”.

Lee también “Nos dejaron solos”, dicen limoneros de Apatzingán

En el evento se dieron a conocer una serie de acciones que contempla ese plan nacional de apoyo a la citricultura, como ya lo había dado a conocer EL UNIVERSAL.

Alfredo Ramírez Bedolla pidió ánimo a los citricultores, así como la confianza de que pronto se restablecerá la actividad en los campos limoneros de Apatzingán.

Con relación a la extorsión hacia los productores y empacadores de limón, Ramírez Bedolla dijo que “hay que unirnos, para poder avanzar y limpiar esta región, del delito”.

“Yo estoy seguro que lo vamos a lograr, que se reactive ya el corte de limón. Es urgente. Que vamos a estar aquí para salvaguardar la seguridad y el estado de derecho”.

“Tengan la seguridad y las garantías que lo pueden hacer libremente. Así, que adelante con la actividad productiva de la cual vice toda esta región”, comentó.

Este miércoles, a pesar de la presencia de más militares en la región, no se pudo restablecer la actividad agrícola del limón en Apatzingán.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl