Morelia.— Ayer se cumplieron tres semanas de que grupos del crimen organizado ordenaron la paralización del corte, empaque y comercialización de limón en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

A pesar del despliegue militar y de la Guardia Nacional, cientos de familias siguen sin poder llevar el sustento a su hogar, pues viven al día del corte del limón.

También, cada vez son más los citricultores que consideran vender sus huertas e irse incluso del país, ya que no ven que haya autoridad que resuelva el paro de las actividades agrícolas y comerciales, lo que les ha dejado pérdidas millonarias.

En tanto, los enfrentamientos y ataques entre grupos antagónicos del crimen organizado continúan, y han aumentado su grado de violencia en esta parte de la Tierra Caliente, ubicada a menos de un kilómetro de un cuartel de la Guardia Nacional y muy cerca de la 43 Zona Militar.

Los citricultores dejaron de cortar, empacar y comercializar el limón el 14 de agosto por orden de las células delictivas de la región.

El impuesto tributario criminal (que se paga desde hace años en la región) pasó de 40 centavos a un peso por kilo cortado en el caso del productor y la misma cantidad a los empacadores por kilo comercializado.

“No habrá corte este lunes”

Alrededor de las 15:00 horas del domingo 3 de septiembre los productores de limón empezaron a recibir el mensaje de que ayer lunes, otra vez, no habría corte.

Ahora, el mensaje, dicen, salió de las organizaciones de limoneros de ese municipio, que son amenazados por el crimen organizado:

“ATENCIÓN. Compañeros productores de limón del valle de Apatzingán y buenavista... Se les informa que mañana Lunes 4 de Septiembre NO HABRA CORTE DE LIMÓN. Continuaremos en nuestro paro de labores hasta que el gobierno estatal y federal nos brinden las garantías y la seguridad para que nuestro trabajo no sea producto de Extorsión por parte de grupos de delincuentes que nos grabaron con una cuota de mil pesos por tonelada. Hay que decir No a la extorcion. Gracias y buenas noches (sic)”.

Así, los grupos delictivos mantienen secuestrada la actividad limonera en el Valle de Apatzingán, porque en el municipio de Buenavista no se ha detenido.

El resultado son pérdidas millonarias, huertas a punto de colapsar, empresarios agricultores al borde de la quiebra y familias sin ingresos para sobrevivir, es lo que se vive en este municipio michoacano.

“Le vale madre a los gobiernos federal y estatal lo que pase en Apatzingán. No han hecho nada para solucionar esto”, reclama Juan Luis, un productor de la zona.

El también exsupervisor retirado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reprocha a las autoridades estatales y federales no hacer algo por su población.

Cuenta que cuando se jubiló, gran parte del dinero que recibió lo invirtió en una huerta que poco a poco hizo crecer.

“Ese era el patrimonio para mis hijos, para mis hijas, para mis nietos y muchas generaciones más, pero ahora, ¿qué les voy a dejar?... ¿deudas y problemas?”, cuestiona el productor limonero.

Describe que cada mañana llegan a las localidades decenas de jornaleros y sus familias con la esperanza de que se reanude el corte.

“Que venga el gobernador o el presidente [López] Obrador, para que vean a esta pobre gente que ya quiere trabajar, porque se están muriendo de hambre”, recrimina Juan Luis.

Relata que los cortadores se sientan en las bancas de las plazas a la espera de que se los lleven a algún jornal, “pero desafortunadamente es exponernos y exponerlos”.

“Lo que hemos hecho los pequeños productores es darles de desayunar a los cortadores y a sus familias, porque viera como llegan con los pobres niños, con las señoras y ellos mismos, es una verdadera tristeza”, relata.

El productor detalla que la única autoridad que se acerca a los jornaleros es la municipal, que ha buscado la manera de hacerles llegar víveres, “pero no es suficiente”.

“Le repito que nos han dejado solos. Parece que Apatzingán es una isla alejada del mundo, donde nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas”, reitera Juan Luis.

Pidió una vez más la intervención urgente de la Marina para acabar con los grupos criminales que azotan la región: “Porque pinches militares y guardias [Guardia Nacional], no hacen más que llenarse los bolsillos de los lacras mientras a nosotros nos los vacían”, reclamó.

Ven autoridades poco impacto

Para el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero, el impacto en la producción de limón, por el paro de la actividad en Apatzingán, es de 20% del total que se produce en la entidad.

Ramírez Romero recordó que en Michoacán se cultivan, en el caso de limón mexicano, más de 60 mil hectáreas en 33 municipios.

El primer lugar es Buenavista Tomatlán, con cerca de 22 mil hectáreas, seguido por Múgica, Parácuaro, Tepalcatepec, Aguililla, La Huacana y Apatzingán.

“En el caso de Apatzingán, tiene 12 mil 500 hectáreas. Quiere decir que Apatzingán tiene cerca de 20% de la superficie total de cultivo de limón del estado”, explicó.

El funcionario confió en que en los próximos días se pueda restablecer la actividad citrícola en el municipio de Apatzingán.

“Seguramente en los próximos días se tiene que normalizar y eso es algo que corresponde a una acción de las autoridades de seguridad”, dijo, como ya habían afirmado otras autoridades anteriormente.

Profeco señala que precio del fruto es estable

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó que el limón es un elemento de la canasta básica, por lo que actualmente el precio promedio es de 35.77 pesos por kilo.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Sheffield Padilla aseguró que hay “una baja en el precio” del fruto y un comportamiento “que está por abajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor y dentro del promedio a la estacionalidad”.

El procurador del consumidor dijo que a “algunos medios les ha gustado escandalizar un poco con el tema del limón”.

“Hace algunos años hubo un incidente muy fuerte, hasta memes hicieron con el limón, y ahora ya querían empezar de nuevo”, argumentó.

“Aquí está el promedio de precios y podemos ver nosotros que está comportándose con la misma estacionalidad que tiene año con año, en donde los meses de marzo y abril es donde tenemos el pico de los precios porque es cuando tenemos más escasez del limón en el país, a pesar de que somos superavitarios, pero por la estacionalidad baja un poco y nada que comparar con el aumento del año pasado. Está muy similar al del año anterior”, dijo.

Indicó que el cítrico, al igual que el jitomate, el chile y la cebolla, tienen mayor demanda en septiembre por las fiestas patrias. Según los datos mostrados por el titular de Profeco, de agosto de 2022 a agosto de 2023, el precio de la presentación de un kilo con semilla aumentó 14.17%, y un kilo sin semilla disminuyó 1.20%.

“Al analizar los datos de 2023, la variación mensual de la presentación de un kilo con semilla fue 5.29% y un kilo sin semilla fue de 4.48%”, de acuerdo con la Profeco.

Los cinco estados con mayor producción de limón en el país son Michoacán, Colima, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz.

Con información de Eduardo Dina y Alberto Morales