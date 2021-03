Encomiendan a candidato al Santo Niño de Atocha

Nos cuentan, desde Zacatecas, que luego de que David Monreal Ávila solicitó su registro ante el órgano electoral local como candidato a la gubernatura por la coalición Morena-PT-PVEM y NA, el senador Ricardo Monreal subió un video para darle la bendición a su hermano y, de pasadita, encomendarlo al Santo Niño de Atocha para que “lo cuide, ilumine y dote de inteligencia”. Al parecer, nos dicen, don Ricardo tiene prendidas todas las veladoras para que don David obtenga el registro sin mayor problema y pueda arrancar su campaña en abril, ya que —a la fecha— algunos de sus adversarios morenistas tienen impugnada la designación de dicha candidatura y acusan imposición. ¡Qué tal!

Se va funcionario fiestero



Quien aplicó el clásico “más vale aquí corrió que aquí murió” en Hidalgo, nos platican, fue el secretario de Cultura estatal, Olaf Hernández Sánchez, pues ante el escándalo por la fiesta que realizó hace una semana en plenas instalaciones de la dependencia, prefirió tomar licencia sin goce de sueldo para que “la Contraloría realice las investigaciones”. Nos relatan que, en estos días, don Olaf andaba con cruda moral y no hablaba nada del tema, y de buenas a primeras lanzó el intempestivo mensaje en el que anunció su salida, en el que calificó como “presunto” el guateque en su oficina, lo cual no causó gracia entre los ciudadanos, quienes le recordaron con fotos que no se trató un presunto hecho. ¡Ouch!

Ponen en la mira a hijo de edil



Desde Tamaulipas, nos comparten que los morenistas están en alerta y pusieron en tela de juicio al presidente del DIF municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz —hijo de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez (PAN)— y conocido como Makito, a quien señalaron de contar con varias identidades y actas de nacimiento; en una de ellas, se indica que nació en Edimburg, Texas, en un año diferente al que asegura don Carlos que nació en México. Sin embargo, nos dicen, nada de esto está probado y lo único cierto es que estas acusaciones se incrementaron a raíz de que trascendió que don Carlos busca la candidatura de Morena al ayuntamiento de Reynosa, que actualmente gobierna su mamá. ¡Vaya recibimiento que le dan en el partido guinda!

Divide y vencerás en Morena



Donde llegó para quedarse la grilla electoral, nos comentan, es en el Congreso de Sinaloa, pues hace unos días no pasó la reforma constitucional que eliminaría el “veto de bolsillo” del que goza el Ejecutivo estatal y que era un compromiso de la bancada de Morena. Nos explican que, en la votación, los morenistas, a pesar de que son mayoría en la Legislatura, estuvieron divididos, por lo que varios dieron la lectura de que todos andan volados con las candidaturas a alcaldías o en la reelección, y dándose golpes bajo la mesa, empezando con la coordinadora parlamentaria Graciela Dominguez Nava, quien busca el ayuntamiento de Culiacán y, al parecer, ya no tiene control de sus diputados. Si bien dice el refrán: “El que a dos amos sirve con uno siempre queda mal”.