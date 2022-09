En materia de seguridad no le aventamos toda la pelota a la Federación: Samuel García

Monterrey, NL, 23 de septiembre.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que en la entidad coordinados con la federación, se están preparando para ir por los malandros y sacarlos del estado, ante lo cual es lógico que se registren más enfrentamientos con el crimen organizado.

En su mensaje durante un evento por el 13o aniversario del Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5), el mandatario estatal señaló, “aquí lo decimos firme, aquí no nos hacemos locos ni nos agachamos, ni le aventamos toda la pelota al Ejército y al Gobierno Federal, menos aún nos esperamos a reaccionar”.

Mencionó que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios Pámanes le comentaba previamente al acto público y con justa razón hay que decirlo: “ Si Fuerza Civil se está equipando con mejor armamento, mejores patrullas, con mejor tecnología y nos estamos coordinando con autoridades federales, es para ir por los malandros”.

Ante esto, reconoció, “por supuesto que va a haber más más enfrentamientos, es lógico, ahora nos asusta que suban los números (de homicidios dolosos), pero queremos sacarlos del estado, no los queremos aquí, aquí no queremos drogas ni cárteles, por eso los enfrentamos y por eso suben los números” relacionados con la violencia del crimen organizado”.

No obstante, puntualizó, “siempre que sepamos que estamos haciendo lo correcto, las cifras son secundarias, y aún así las vamos a mejorar”. Al respecto señaló que en lo que va del mes se han registrado menos homicidios dolosos en comparación con el mes de agosto. Cabe mencionar que según los datos que reporta la Fiscalía General de Justicia del Estado, del primero al 22 de agosto hubo 101 homicidios dolosos, y en los primeros 22 días de septiembre se han acumulado 84 casos.

García Sepúlveda confió que la modernización del C-5, con mejor y más tecnología, más personal, el acceso a la información y cámaras de otras entidades públicas y del sector privado, además de la coordinación con municipios y las instituciones del Gobierno Federal como el Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguriad Pública y Protección Ciudadana, y Fiscalía General de la República, hay confianza de que la situación en este rubro va a mejorar en Nuevo León.

Lee también: VIDEOS. Las impresionantes imágenes del tornado que sorprendió en Guamúchil, Sinaloa

Declaró García Sepúlveda que Lucía Calderón, responsable de nueve estados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, le comentó que en dicha jurisdicción Nuevo León es el más manejable y con mejores números.

“Somos un estado en verde, si bien mejorable, es decente, no somos estado fallido ni en amarillo ni en rojo, por eso vienen empresas trasnacionales, una por semana a invertir, si no, no vendrían, invierten porque tenemos instituciones sólidas y fuertes como el C-5 como

Fuerza Civil, como la Fiscalía General de Justicia del Estado y una gran coordinación con autoridades federales como el Ejército, la Guardia Nacional, y la FGR”. dijo el gobernador.

Afirmó que se están haciendo las cosas bien y van a mejorar todavía más, aunque lo bien hecho quizá tarda, pero perdura, “y es a lo que queremos apostar a futuro”.

En tanto el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, destacó la importancia que ha tenido el C-5 para salvar vidas ya que enlaza a todas las instituciones de seguridad y auxilio a la protección civil, para que atiendan de manera oportuna y efectiva las llamadas de emergencia.

En el C-5 laboran 83 personas en tres turnos, que realizan un trabajo vital para la población. Desde su inicio, aseveró, han atendido 65 millones de llamadas con un promedio de 15 mil diarias, comentó Palacios Pámanes.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

cls