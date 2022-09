En lo oscurito e incorrecta, reunión de Carolina Viggiano con titular del TEPJF: Julio Menchaca

Pachuca.- El gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, calificó como un encuentro en “lo oscurito” la reunión de la priista Carolina Viggiano con el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.

“Los magistrados tenemos el compromiso de escuchar a las partes pero no fuera de las oficinas, yo recibí a miles de personas en los seis años que fui presidente del Tribunal en mi oficina, porque de lo contrario se presta a sospecha, a una interpretación incorrecta”, señaló.

Destacó que no es adecuado que alguien se preste a ello sobre todo con el tipo de responsabilidad que tiene, además que es una de las partes que está en litigio. Sin embargo, dijo que cada quien es responsable de lo que hace y en su momento el magistrado deberá atender la crítica.

Refirió que tiene confianza en que el Tribunal resuelva de manera justa la validez de la elección ya que no hay nada que pueda echar para atrás un triunfo contundente de dos a uno. “Son más 650 mil votos y una diferencia de muchos puntos por lo que no hay riesgo. No hay elementos que puedan generar una variación”, reiteró.



El gobernador electo, quien el próximo lunes rendirá protesta al cargo ante cientos invitados en la explanada de la plaza Juárez, dio a conocer a los 15 secretarios que conformarán su gabinete en la nueva administración.

Les advirtió que no tendrán una segunda oportunidad y recordó que estarán sometidos al escrutinio y crítica de la sociedad.

Ante la polémica que se dio por el oficio en donde se solicitaba la renuncia de todos los funcionarios de primer nivel, Julio Menchaca dijo que los trabajadores deben de estar tranquilos si se han comportado y han cumplido con su trabajo. Sin embargo, recordó que también a cada sexenio se cumplen ciclos.

Respecto a los funcionarios que lo acompañarán en la Secretaría de Gobierno estará Guillermo Olivares Reina; en la Secretaría de Finanzas Públicas, María Esther Ramírez Vargas; en la Secretaría de Educación Pública, Natividad Castrejon; en la Secretaría de Cultura, Tania Meza Escorza, y en la Secretaría de Seguridad, Salvador Cruz Neri, entre otros.

