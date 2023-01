A raíz de la persecución, ataque y detención arbitraria a conductores de Uber, por parte de taxistas, en Cancún, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió hoy una alerta de seguridad a sus conciudadanos sobre los riesgos que, esta disputa, puede generar a las y los usuarios.



“A raíz de los incidentes recientes que involucran a taxistas y conductores de Uber en Quintana Roo, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses la orientación brindada en travel.state.gov, específicamente sobre el uso de servicios de transporte basados en aplicaciones en México, que establece: Los servicios de automóviles como Uber y Cabify están disponibles en muchas ciudades mexicanas y, en general, ofrecen otra alternativa segura a los taxis.



“Sin embargo, sí se presentan quejas oficiales contra Uber y otros conductores y las disputas anteriores entre estos servicios y los sindicatos de taxistas locales ocasionalmente se han vuelto violentas, lo que ha resultado en lesiones para ciudadanos estadounidenses en algunos casos”, se lee.

En el aviso se señala que, a la luz de los incidentes de seguridad “ampliamente publicitados en destinos turísticos populares”, todos los centros turísticos tienen algún nivel de riesgo ante delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos que –considera– “están muy extendidos y son comunes en México”.

Desde el pasado 19 de enero y durante el fin de semana pasado, mientras la alcaldesa, Ana Patricia Peralta participaba, junto con la gobernadora, “Mara” Lezama, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España, taxistas en Cancún –usurpando ilegalmente las atribuciones y facultades de la autoridad– agredieron y detuvieron a socios conductores de Uber.



En episodios registrados en puntos distintos, los conductores de la plataforma estaban en pleno servicio, con turistas a bordo, cuando fueron rodeados por varias unidades de taxi que les cerraron el paso, bajaron a los usuarios, amenazaron y golpearon a los conductores.



El pleito entre Taxis VS Uber en Cancún se salió de control

Uber está autorizado a circular p/los taxis no lo permiten, arremeten contra los de la plataforma, lo inaudito también contra los usuarios

Estamos en el derecho de tomar el carro q quieran, o no#HijosDeMx#ElINEesMx pic.twitter.com/JM0LdgtHgR

— Clau Marenco (@stevee_maren2) January 23, 2023