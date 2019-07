El Pato Zambrano quiere ser gobernador de NL

El conductor televisivo Patricio Zambrano de la Garza, mejor conocido como el El Pato Zambrano, nos comentan, ha preferido perder la cordura antes que la esperanza, o al menos eso se escucha en los corrillos políticos, ya que después de perder tres elecciones para la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, renegó del PT —que lo apoyó las tres veces— y ahora busca nuevo partido… para ir por la gubernatura en 2021. Don Patricio, nos detallan, sorprendió con sus aspiraciones, porque cada vez que ha participado en unos comicios ha sacado menos votos y nisiquiera el “efecto de AMLO” logró llevarlo a la victoria en julio de 2018. No obstante, nos mencionan, como ni los fracasos lo han detenido, ahora anda haciéndole ojitos a una fracción del PRD, que hace un año hizo campaña abiertamente por un priista para la alcaldía de la capital. ¿Encontrará estanque este pato o lo devolverán a la TV?

Un funcionario malhablado

Y a quien le sobran ganas de cerrar la boca para evitarse más problemas, nos cuentan, es a Dagoberto Serrano Sánchez, titular de Arte y Cultura de Celaya, Guanajuato, debido a que fue exhibido mediante un audio —que fue grabado en una reunión con sus colaboradores— refiriéndose despectivamente a una regidora. En dicha grabación, nos detallan, don Dagoberto se califica también como autoritario y señala que no es “gato” de nadie, además de que sugiere a sus acompañantes hacerse la “prueba del espejo” todos los días, es decir, verse desnudo y de cuerpo completo frente a uno y decir: “Ahí tengo los huev*s, donde los debo de tener, para lo que se ofrezca”. Por estos dichos, nos dicen que al funcionario no le quedó de otra que disculparse, ya que pedían su renuncia. ¡No que muy envalentonadito!

De verdades, mentiras y unas copitas de más

Desde la capital de Chihuahua, nos platican que la diputada local Ana Carmen Estrada García (Morena) se vio involucrada en tremendo lío, luego de que el fin de semana la detuvieran por manejar en estado de ebriedad. La cuestión, nos comentan, es que doña Ana no iba conduciendo el vehículo interceptado por la Policía Vial; sin embargo, los agentes se la llevaron junto con su acompañante bajo el alegato de que ella “entorpeció su trabajo”. En este contexto, nos aseguran que el asunto ha dado de qué hablar, pues la legisladora no estaba en horario laboral ni manejaba la unidad, e incluso sus cercanos sostienen que no hubo alteración del orden o agresión a los agentes, sin embargo, éstos la detuvieron. Pero eso no es todo, nos indican, ya que como los agentes viales no gozan de buena fama, hubo quien prefirió armar sus apuestas sobre quién está mintiendo.



Corriente del Sol Azteca revive viejas prácticas

Al viejo estilo político de reventar asambleas o reuniones, nos comentan que el pasado lunes en San Luis Potosí un grupo de “Gallardistas” —liderados por el regidor Eloy Franklin Sarabia (PRD)— irrumpieron en la Sesión de Cabildo Municipal, buscando reventar la sesión pública, así como causando daños y destrozos en el Palacio Municipal. El tema causó molestia y desconcierto, nos explican, ya que al abandonar las instalaciones, los vándalos golpearon a periodistas que tuvieron que buscar refugio en la Fiscalía General del Estado. Así la política en la tierra del “jardín surrealista”.