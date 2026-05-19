Puebla, Puebla.- El doctor Humberto Morales Moreno, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue incluido de forma permanente como miembro activo del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia.

Esta distinción destaca, porque el doctor Morales Moreno es el primer profesor mexicano en su área que ingresa al CNRS, lo que permitirá establecer vínculos académicos de alto nivel en una red de proyectos de investigación, tanto del gobierno francés como de la Unión Europea, en áreas como Economía, Estudios Ambientales, Sociología, Historia Económica y Social, entre otras.

Además es un reconocimiento a su labor como investigador y a su participación en proyectos internacionales, su inclusión es en el mayor organismo público de investigación de Europa y el tercero más grande del mundo.

Para el ingreso del doctor Morales Moreno como miembro externo Alumni se tomó en cuenta su relación con la Universidad de París I (Sorbonne), donde cursó su doctorado en Historia, además de participar en redes de investigación del área de Ciencias Sociales con pares franceses.

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“La idea es establecer proyectos conjuntos e invitar a México a investigadores franceses y de otras partes del mundo para disertar sobre trabajos en los que participó como miembro del CNRS, sobre niveles de vida, desigualdad, pobreza, salarios y todo lo que tiene que ver con movilidad socioeconómica desde la perspectiva histórica, comparando el caso de México con países de la Unión Europea, pero también con China, India y África”, especificó.

Asimismo Morales Moreno es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel II. Ha recibido el premio INEHRM (2000) de investigación en Historia Económica; mención honorífica en el Premio Nacional de Economía del Centro de Estudios Espinoza Yglesias AC 2007; además de ser miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la UNAM (2019) y del Seminario de Cultura Mexicana 2024.

Actualmente, es presidente del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial A C y fundador de varias sociedades científicas como la Asociación Mexicana de Historia Económica AC, del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y coordinador del grupo de trabajo de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA): Derecho, Justicia y Conflictividad en Iberoamérica.

Forma parte de redes de investigación extranjeras y nacionales y coordina proyectos de historia económica, política, arqueología industrial, economía política del desarrollo y de historia del derecho con publicaciones en revistas, libros y ensayos de impacto internacional.

También es presidente de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Cultura y Prácticas de Buen Gobierno y consultor del Observatorio de Salarios de la Ibero/Puebla y es responsable académico del convenio BUAP/Erasmus Mundus de la Unión Europea en el Master de Técnicas, Patrimonio y Territorios de la Industria (TPTI), con sede en la Universidad de París, Sorbonne.