El Cereso de Juárez debe cerrar, urgen expertos

Ciudad Juárez.— Ante la ingobernabilidad, sobrepoblación y la presencia de reos de alta peligrosidad en el Centro de Reinserción Social No. 3 (Cereso) de Ciudad Juárez, donde el domingo se registró un motín que permitió la fuga de al menos 27 internos y la muerte de 17 personas, la solución sería su cierre, afirmó Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización Reinserta.

“Ese penal tiene que cerrarse, no tiene la infraestructura para funcionar, no tiene los elementos, los custodios suficientes capacitados”, expuso la activista.

En las últimas horas se han difundido imágenes sobre los privilegios dentro del penal que tenían reos como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, líder del grupo criminal de Los Mexicles —uno de los fugados—, que van desde armas largas y drogas hasta cajas fuertes con dinero.

Niño de Rivera recordó que entre 2012 y 2015 Chihuahua fue uno de los pocos estados del país en poner orden dentro de los Ceresos, pero eso se perdió y ahora las pandillas tienen el control.

Expuso que los hechos ocurridos el domingo en el Cereso No. 3 son resultado de que dentro del penal hay reos de alta peligrosidad que pertenecen a diversas pandillas, lo cual genera un ambiente de complejidad para controlar por parte del gobierno estatal.

“Esto no nos debe sorprender, estas son las cárceles del país. Lo que pasó en el Cereso 3 es de las situaciones más graves de la historia de los penales de México”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señaló que la situación dentro del penal “es un problema complejo”, porque hay representación de pandillas como Los Mexicles, Los Artistas Asesinos, Los Golfos y Los Jaliscos.

“Es un penal muy complicado porque la manera en la que se ha dividido es por dormitorios, y la complejidad de cerrarlos para que internamente no se agarren las mismas pandillas es sumamente complejo”, dijo.

La activista recalcó que esta situación, así como la ocurrida el pasado 11 de agosto de 2022, son consecuencia del abandono del Cereso de Ciudad Juárez durante muchos años, la sobrepoblación e inclusive la falta de custodios preparados y equipados.

“Tiene internos que tienen niveles de criminalidad y de capacidad de liderazgo de criminalidad mucho más alto de lo que tiene un estado para controlar, y el olvido y negligencia absoluta de las autoridades de tener un penal en estas condiciones.

“Aquí nadie se sorprenda porque todos sabían que este penal estaba así. Ese penal tiene que cerrarse, no tiene la infraestructura para funcionar, no tiene los elementos, los custodios suficientes capacitados, no los tienen y es información que sí la tenía el estado”, aseguró.

Saskia Niño de Rivera señaló que las armas largas que tenían los internos son parte de la impunidad y corrupción. “Hay colaboración de las autoridades para que el penal esté así, porque esas armas entran por aduana y entran porque alguien lo permitió, y eso también es consecuencia y eso también se debe investigar”, aseveró.

Cuestionó que líderes criminales, como El Neto, estén en penales estatales, cuando son personajes de alta peligrosidad y señaló la responsabilidad del gobierno de Chihuahua.

Reiteró que el Cereso estatal 3 en Juárez no debería operar, porque no se puede garantizar la seguridad de los internos.

“Ese penal deben de cerrarlo. [Chihuahua] es un estado fronterizo, una ciudad fronteriza que tiene perfiles mucho más complicados y que la infraestructura de ese lugar ya no da”, agregó.

Por su parte, Néstor Armendáriz, presidente de la CEDH, resaltó que desde diciembre de 2020, tras el cierre del Centro Federal de Readaptación Social No. 9, en el penal de Ciudad Juárez se concentró la población penitenciaria.

Condiciona Segob traslado de reos

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que las autoridades penitenciarias de Chihuahua declararon que han solicitado de manera económica el traslado de indeterminado número de reclusos a penales federales, y aclaró que “ese traslado no puede realizarse violando disposiciones, leyes y acuerdos en la materia”.

“Exclusivamente podrá darse si las autoridades del gobierno de Chihuahua lo solicitan de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y estatus procesal de dichas personas privadas de la libertad recluidas en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua”, precisó en un comunicado.

Emite la CNDH medidas cautelares para garantizar la integridad física de los presos del Cereso 3 de Ciudad Juárez

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a la autoridad penitenciaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de los hechos de violencia registrados en el Centro de Readaptación Social (Cerrado) 3, para salvaguardar la integridad física de los internos, del personal, así como de los visitantes.

Como parte de las medidas cautelares y urgentes a implementar, la CNDH solicitó garantizar las condiciones de gobernabilidad en dicho centro penitenciario y continuar con la aplicación estricta de los protocolos correspondientes para la atención y control de incidentes violentos y de aquellos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Además, pidió la realización de acciones de diálogo, disuasión y negociación con la población penitenciaria para recobrar el orden de dicho Cereso y llamó a implementar un mecanismo para informar, de manera inmediata, a los familiares de las personas privadas de la libertad y del personal de seguridad y custodia sobre su estado de salud

En un comunicado, el organismo precisó que, tras el enfrentamiento, suscitado este 1 de enero entre personal de seguridad y custodia y los presos, personal de la Tercera Visitaduría General sostuvo comunicación inmediata con el titular del Sistema Penitenciario estatal para conocer la situación que prevalecía en dicho centro penitenciario, quien informó que se habían activado los protocolos correspondientes.

Respecto de la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General y de la Policía del estado se solicitó, garantizar que las acciones tendientes a restablecer el orden en dicho centro penitenciario se realizaran conforme al uso gradual de la fuerza y solo en los casos estrictamente necesarios, observando los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia.

También pidió garantizar una investigación adecuada, imparcial, amplia y profesional sobre lo ocurrido, sin que se tomara ningún tipo de represalia en agravio de las personas privadas de la libertad y/o de sus familiares.

En el caso de las personas que lamentablemente perdieron la vida, la CNDH urgió colaborar en la investigación de los hechos y realizar diferentes gestiones para que a los familiares de las víctimas se les brindara información debida y oportuna, así como acompañamiento y atención integral en todo momento.

Por otra parte, se instruyó la realización de actividades coordinadas entre la Tercera Visitaduría General y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), para identificar factores de riesgo y proponer medidas específicas para la prevención de actos de posible tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes asociados a los actos que acontecieron recientemente, por lo que se realizarán visitas de supervisión a los Centros de Readaptación Social en Chihuahua, a fin de observar y promover una adecuada garantía de los derechos humanos en el sistema penitenciario local.

Hay sobrepoblación y reos tenían control de algunas áreas: CEDH



Ciudad Juárez.- Desde el 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) destacó en sus informes la sobrepoblación, el control que tenían los reos en algunas áreas, así como la falta de custodios capacitados para laborar dentro del Cereso Estatal número 3.

“Desde el 2019 en el informe que presentamos a principios del 2020 detectamos en un apartado del informe, que se había observado que algunas áreas de la seguridad estaban prácticamente a cargo de los propios internos, incluso algunos de ellos tenían llaves de algunas áreas de uso común”, explica Néstor Armendariz, presidente de la CEDH.

En entrevista resaltó que desde el cierre en diciembre del 2020 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, se concentró toda la población penitenciaria en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, por lo qué hay desde reos sentenciados, algunos procesados por delitos del fuero común como del fuero federal.

“Hay un ingrediente muy importante que es la presencia de miembros de diferentes bandas de la delincuencia organizada y con los constantes riesgos de enfrentamientos entre ambos. Hay también una sobrepoblación, según el diagnóstico que nosotros elaboramos por el mes de octubre había una ocupación del 123 %, para lo cual está diseñado este centro de reinserción social, es decir hay una capacidad para 3 mil 195 personas y físicamente cuando hicimos la revisión había 3 mil 945, obviamente hay ingresos y egresos constantes, pero sí hay sobrepoblación”.

Ante ello, explica que esta situación de sobrepoblación y hacinamiento conllevan a una serie de problemáticas al interior, porque quienes lideran estas bandas del crimen organizado no han perdido el control y el contacto con el exterior y por ello se viven situaciones de violencia que son orquestadas desde el mismo penal.

En ese sentido menciona que además de gestionar el cuidado de los derechos humanos de las personas que están dentro, se busca la gobernabilidad del lugar, logrando que exista personal capacitado constantemente y bien equipado.

También debe de existir coordinación entre las tres esferas de gobierno, además de que se disminuya la sobrepoblación en el Cereso con el uso del edificio del Cefereso 9, el cual está a la salida de Juárez, para así disminuir la cantidad de reos de alta peligrosidad que están en este lugar.