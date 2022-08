"El Bronco" anuncia que será sometido a una cirugía 

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, informó que será sometido a una cirugía la mañana de este miércoles.

En sus redes sociales, el exgobernador de Nuevo León indicó que ya estaba en un hospital listo para una cirugía, de la cual no precisó qué afección se le atendería.

“Les pido me incluyan en sus oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda, abrazos”, indicó "El Bronco".





Cirugias anteriores de "El Bronco"

"El Bronco" estuvo hospitalizado desde el 1 de mayo en el Hospital Universitario donde tuvo una primera cirugía de colon para retirarle dos tumores de uno y cuatro centímetros.

Posteriormente al detectarse células precancerígenas, médicos particulares por solicitud de su familia y los abogados que lo asesoran, de acuerdo con personal médicos del Hospital Universitario, convinieron en que se le realizara una nueva intervención mediante la cual se le retiró hace nueve días un segmento de 40 centímetros del intestino.

Sin embargo, al presentarse una fuga de secreciones intestinales, el 28 de mayo fue necesaria una operación de emergencia, y se tuvo que realizar una ileostomía para dejar desfuncionalizado el colon al tiempo que se le colocó un catéter venoso central a fin de alimentarlo mediante esa vía, en espera de que en ocho semanas se le realice la anastomosis, una cirugía para unir las partes sanas del intestino.

Al cumplir 29 días en el hospital y luego de tres intervenciones quirúrgicas, Jaime Rodríguez Calderón fue reportado como delicado e inestable, con oxígeno suplementario, una sonda nasogástrica y un catéter venoso central.

Finalmente Rodríguez Calderón salió en junio pasado del hospital Universitario y fue trasladado a su casa en Villa de García para continuar con la medida cautelar de resguardo domiciliario.

El exgobernador fue detenido el pasado 15 de marzo, señalado por supuestos delitos electorales cometidos durante la campaña presidencial de 2018 y presunto abuso de autoridad en la requisa de la empresa responsable del servicio de transporte Ecovía.

