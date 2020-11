Durante confinamiento, conductores de Uber podrán laborar en fin de semana en Jalisco

Tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Jalisco, los conductores de Empresas de Redes de Transporte (ETR) como Uber, podrán trabajar el fin de semana de las 07:00 a las 14:00 horas durante el nuevo periodo de confinamiento en Jalisco que se extenderá hasta el 13 de noviembre para intentar frenar el incremento de contagios de Covid-19.

Las restricciones que entraron en vigor el pasado 30 de octubre establecen que este tipo de servicio debe dejar de operara de lunes a viernes entre las 21:00 horas y 05:30 horas del día siguiente, al igual que el transporte público; sin embargo, se permitió que los taxis comunes trabajen los siete días de la semana sin restricción de horarios.

Ante esta situación los conductores de las ETR comenzaron una serie de negociaciones con el gobierno estatal, que ofreció como solución algunos créditos para tratar de compensar las pérdidas que les generaría un nuevo paro parcial.

Al no estar conformes con esta medida, los conductores convocaron a una manifestación este jueves y amagaron con bloquear las entradas a la ciudad y después tomar las principales avenidas; tras una nueva negociación, el gobierno estatal permitió que operen el fin de semana de las 07:00 a las 14:00 horas.

Estrategia fallida

Por su parte, el coordinador de Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Ruben Masayi González Uyeda, consideró que las restricciones impuestas al transporte público no han sido las adecuadas, pues han generado saturaciones y aglomeraciones en las horas pico, lo que incrementa los riesgos de contagio.

El empresario señaló que se han enviado observaciones al gobierno del estado para intentar mejorar esta medida y consideró que es incorrecta la percepción de que quien usa el transporte público después de las 21:00 horas lo hace para acudir a reuniones sociales, que fue el principal argumento de la autoridad estatal para restringir la actividades nocturnas.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte consideró que los efectos de estas restricciones al transporte han tenido efectos adversos y ha vulnerado el derecho a la movilidad de muchas personas, pues no son socialmente justas.

El organismo recordó que según los datos del propio gobierno estatal, el transporte público sólo ha tenido una incidencia de 3% en los contagios de covid-19 por lo que restringir horarios solo dirve como “una medida de toque de queda tácita para quienes no cuentan con otro medio de transporte ni pueden pagar servicio de taxi”.

Por lo anterior, el Observatorio recomendó no restringir horarios para el servicio de transporte público y las ETR, sino más bien el de los giros no esenciales y actividades no prioritarias.

